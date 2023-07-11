  1. استانها
  2. البرز
۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۵

فرمانده انتظامی طالقان خبر داد؛

انهدام باند سارقین قطعات خودرو در طالقان

انهدام باند سارقین قطعات خودرو در طالقان

طالقان- فرمانده انتظامی طالقان از شناسایی و دستگیری دو نفر از سارقین خودرو و ‏قطعات خودرو توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.‏

سرهنگ ‬ سید صالح بذرگری‌ در گفت‌وگو‬ با خبرنگار‬ مهر‬ اظهار‬ کرد: ‬ در پی ‏دریافت چندین فقره خبر سرقت خودرو و قطعات آن در سطح شهرستان طالقان، موضوع به صورت ویژه در ‏دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.‏

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با روش‌های علمی و بررسی میدانی، یک نفر از سارقین را شناسایی که با ‏هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه وی را به همراه خودرو مسروقه دستگیر کردند.‏

سرهنگ بذرگری در ادامه افزود: در بررسی‌های تکمیلی، سارق دستگیر شده همدست دیگر خود را معرفی ‏نمود که مأموران با شناسایی مخفیگاه او و پس از هماهنگی با مرجع قضائی نفر دوم ‏این باند را نیز به همراه خودور و قطعات خودرو مسروقه دستگیر کردند.‏

این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری یک نفر مال‌خر در این رابطه و شناسایی مالباختگان این پرونده، گفت: ‏پرونده متهمان به همراه مستندات، تکمیل و برای رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده ‏شد.

‏ فرمانده انتظامی شهرستان طالقان در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان می‌توانند با رعایت و توجه به هشدارهای پلیسی ما را در تأمین امنیت، بیش از پیش یاری رسانند.‏

کد مطلب 5833800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها