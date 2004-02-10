بزرگترين مجموعه فرهنگي ، ورزشي استان تهران به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهردار منطقه 11 در مراسم افتتاحيه پروژه هاي مذكور در جمع مسوولان شهرداري تهران گفت : بزرگترين مجموعه فرهنگي ورزشي استان تهران به نام پرديس با زير بناي 2 هزار و 830 متر مربع ساخته شده است و از پروژه هاي منحصر به فرد در استان تهران است .

مهندس عيسي احمدي ضمن اشاره به اهتمام شهرداري منطقه به بستر سازي براي افزايش فعاليت هاي فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي در منطقه در خصوص پروژه هاي عمراني افتتاح شده گفت : مشاركت شهروندان در مسائل شهري يكي از اهداف محوري شهرداري منطقه محسوب مي شود .

وي افزود : با توجه به نياز شهروندان منطقه به خدمات فرهنگي و ورزشي، با همكاري ويژه و قابل تقدير شهردار تهران موفق به ساخت و بهره برداري مجموعه اي از پروژه هاي منحصر به فرد در شهر تهران شديم و معتقديم در راستاي تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص سال خدمت رساني به مردم تا حدودي موفق به ارائه خدمات به شهروندان شده ايم .