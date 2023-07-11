به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی امروز سه شنبه در همایش چادرهای آسمانی در رشت، اظهار کرد: جمهوری اسلامی در مسیر رویش نیروهای مؤمن و پاکدامن قرار دارد و روز به روز در حال قوی شدن است.

وی با اشاره به تعداد کم افراد بدحجاب در جامعه افزود: روز به روز تعداد زنان عفیفه و مردمان پاکدامن در جامعه ایرانی و اسلامی رو به افزایش است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به بیش از ۸ هزار شهید استان اضافه کرد: مردم متدین و انقلابی گیلان اجازه نمی‌دهند خون شهدا لگدمال شود.

فلاحتی با بیان اینکه مردم در میدان مبارزه با بی حجابی حضوری فعال دارند، گفت: مردم گیلان حامی عفاف و حجاب هستند و تمام قد از جبهه انقلاب دفاع می‌کنند.

وی با بیان اینکه دشمن چشم دیدن ایرانِ قوی را ندارد، افزود: تجمع همایش دختران آسمانی پاسخ دندان شکنی به توهمات موج دشمن می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه رویگردانی مردم از نظام یک خبر توهمی است، گفت: مردم در آوردگاه‌ها و بزنگاه‌های حساس جمهوری اسلامی تمام قد پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

فلاحتی با بیان اینکه دشمن در مقابله با انقلاب اسلامی درجا زده است، اضافه کرد: مردم در کنار مشکلات و چالش‌های فرهنگی و اقتصادی پای نظام هستند و دشمن نتوانسته است عزم مردم را در این مسیر بکاهد.

وی با اشاره به تاراج دهی خاک کشور توسط تاج گذاران ترسو افزود: شاهان در ادوار مختلف خاک کشور را ارزانی دادند اما جمهوری اسلامی و مردم با وفای ایران اسلامی اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک این مرز و بوم به دست دشمن بیافتد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ایرانی‌ها محمدی هستند، گفت: ایران کشور قهرمان پرور و قهرمان خیز است و دشمن می‌خواهد این قهرمانان را ما بگیرد.

فلاحتی با اشاره به ابعاد اثرگذاری حجاب و چادر در جامعه، بیان کرد: هر دختری که با حجاب و چادر به خیابان می‌آید دشمن را خشمگین و نگران می‌کند.