پایگاه انتقال خون‌ شهرستان دیلم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بعد از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح پایگاه انتقال خون شهرستان دیلم ضمن قدردانی از خانواده خیر نیکوکار مرحوم «عبدالعزیز صادقی» و پیگیری مسئولان و خیرین شهرستان در تحقق مطالبه چندین ساله مردم در راه اندازی این مرکز، خواستار فعالیت مستمر انتقال خون در شهرستان دیلم شد.

اکبر پورات با اشاره به اینکه اکثر پروژه‌های حوزه درمان شهرستان دیلم به صورت خیر ساز است افزود: نقش خیرین در توسعه شهرستان دیلم تأثیرگذار و قابل تحسین است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: انقلاب اسلامی نیز با پشتوانه مردم به پیشرفت و توسعه همه جانبه رسیده است و امروز خیرین بازوان توانمند دولت برای خدمت رسانی به جامعه هستند.

وی با اشاره به اینکه انتقال خون جای مقدسی است بیان کرد: در حال حاضر ۲۵ درصد خون اهدایی کشور سهم بیماران خاص می‌شود که خدا را شکر شهرستان دیلم، مرکزی را احداث کرده که بسیار حائز اهمیت است و در حوزه سلامت می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.

پایگاه انتقال خون‌شهرستان دیلم با زیر بنای ۴۰۰ متر مربع به همت خیر نیکوکار زنده یاد «حاج عبدالعزیز صادقی» ساخته شده بود که با کمک خیرین و سازمان انتقال خون استان بوشهر از محل اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان تجهیز و در روز جاری توسط مسئولان استانی و شهرستانی و با حضور خانواده مرحوم صادقی افتتاح شد.