ارتباط بین صنایع و نخبگان باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زیویار در بازدید از توانمندی‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ضمن اظهار خرسندی از حضور در این سازمان و انجام پروژه‌های کلان در حال انجام و پیش رو و چشم‌انداز خوب سازمان درباره رفع موانع و مشکلات کشور، اظهار داشت: از دیدگاه اقتصادی، بخش‌های تولیدی همانند سایر بخش‌های اقتصادی با موانعی برای ادامه تولید مواجه بوده که استانداری لرستان نیز برای شناسایی، برنامه‌ریزی و رفع موانع این واحدها اعم از واحدهای زراعی، دامداری، باغبانی، گیاهان دارویی، صنایع غذایی، داروهای گیاهی، کیفیت و امنیت غذایی در تلاش است تا با کمک نخبگان راه‌حل اساسی یافته و ارتباط بین صنایع استان را با فرهیختگان ایجاد کند.

زمانیان، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران نیز در این بازدید با اشاره به توانایی‌ها و خصوصیات منحصربه‌فرد سازمان، گفت: در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران کارهای بزرگی انجام شده و در حال انجام است و چندین واحد فناور مهم در اینجا مستقر هستند که تولیداتشان با تولیدات شرکت‌های بزرگ دنیا برابری می‌کند و این شرکت‌ها کارهای بسیار بزرگی انجام می‌دهند.

وی گفت: در واحدهای فناور سازمان، قطعاتی از هواپیما ساخته می‌شود که در رفع نیاز صنعت هوایی کشور بسیار مؤثر بوده و توانسته وابستگی ما را در این صنعت کاهش دهد.

در این بازدید معاون امور عمرانی، معاون امور اقتصادی، مدیرکل امور سرمایه‌گذاری و اشتغال و روابط‌عمومی و بین‌الملل استانداری لرستان حضور داشتند و بر همکاری و مشارکت طرفین درباره پیاده‌سازی طرح‌های پژوهشی منجر به تولید ناظر بر ظرفیت‌های اقتصادی موجود در استان تأکید شد.

استاندار لرستان و هیئت همراه از بخش‌های مختلف سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علمی فناوری بین‌المللی ایران بازدید و با مدیران بخش‌های و شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در پارک به گفتگو نشستند.