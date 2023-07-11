نفوذ هوای گرم و افزایش دماهای روزانه در آسمان لرستان

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی از امروز تا پایان هفته جوی آرام را در همه نقاط استان شاهد خواهیم بود.

وی گفت: در این مدت طی ساعات بعدازظهر سرعت وزش باد در برخی نقاط افزایش می‌یابد و در مناطق بادخیز به بازه قابل‌ملاحظه خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین در این بازه زمانی شاهد نفوذ هوای گرم به جو استان خواهیم بود که سبب افزایش دماهای روزانه می‌شود.

مرادپور، تأکید کرد: به هم استانی‌های عزیز صرفه‌جویی در مصرف آب و برق به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیرضروری در ساعات ظهر برای جلوگیری از گرمازدگی و خودداری از روشن‌کردن آتش در مراتع و… توصیه می‌شود.