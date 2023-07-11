غرق شدن صیاد ۶۱ ساله در بندرانزلی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی نجفیپور بعد از ظهر سه شنبه در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن یک نفر در ساحل منطقه پاسداران، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور پلیس و تیمهای امدادی در آدرس اعلامی و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد، یک نفر صیاد دو روز قبل حین ماهیگیری مفقود شده و به علت عدم آشنایی به فنون شنا دچار غرق شدگی شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی تصریح کرد: اقدامات قانونی در این خصوص در حال انجام است.
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