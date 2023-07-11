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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۷

فرمانده انتظامی انزلی خبر داد؛

غرق شدن صیاد ۶۱ ساله در بندرانزلی

غرق شدن صیاد ۶۱ ساله در بندرانزلی

انزلی - فرمانده انتظامی بندرانزلی از غرق شدن صیادی ۶۱ ساله حین ماهیگیری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی نجفی‌پور بعد از ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن یک نفر در ساحل منطقه پاسداران، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور پلیس و تیم‌های امدادی در آدرس اعلامی و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، یک نفر صیاد دو روز قبل حین ماهیگیری مفقود شده و به علت عدم آشنایی به فنون شنا دچار غرق شدگی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی تصریح کرد: اقدامات قانونی در این خصوص در حال انجام است.

کد مطلب 5833964

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