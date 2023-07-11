کارگروه های اجلاسیه ۱۸۲شهید میامی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی بعد از ظهر سه شنبه در نشست برنامه‌ریزی اجلاسیه شهدای میامی به میزبانی فرمانداری ضمن اشاره به هم افزایی موجود در شهرستان برای برگزاری اجلاسیه شهدا، بیان کرد: از همه ظرفیت‌های درون شهرستانی برای برگزاری اجلاسیه شهدا، بهره‌گیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه احکام کارگروه‌های اجلاسیه ۱۸۲ شهید شهرستان میامی صادر شده است، افزود: این کارگروه‌ها وظیفه تدوین برنامه‌های اجلاسیه شهدای میامی را دارند که قرار است ۳۱ مرداد ماه و دو روز اول شهریورماه سال جاری برگزار شود.

فرمانده سپاه میامی با بیان اینکه چهره مسئولان کارگروه‌های اجلاسیه شهیدان شهرستان مشخص شده است، ابراز کرد: همه این کارگروه‌ها در زیر مجموعه خود مجمع‌هایی دارند و جلسات خود را برگزار می‌کنند.

اسماعیلی با بیان اینکه تاکنون ۶۰ الی ۶۵ نشست تنها در سطح کارگروه‌های اجلاسیه شهیدان میامی برگزار شده است، ابراز داشت: هدف این نشست رسیدن به بالاترین هماهنگی برای اجرای برنامه‌های اجلاسیه شهدای میامی است.

وی با بیان اینکه نخستین اجلاسیه شهدای شهرستان‌های استان سمنان در میامی برگزار می‌شود، افزود: تلاش شده تا از ظرفیت‌های مردمی برای برگزاری این رویداد مهم فرهنگی بهره‌گیری شود.

فرمانده سپاه میامی با بیان اینکه شهرستان دارای ۱۸۲ شهید دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و پنج شهید خوشنام دفاع مقدس است، ابراز کرد: کارگروه‌هایی مانند فرهنگی، تبلیغ و اطلاع رسانی، دانش آموزی، اجرایی و حمل و نقل و… برای اجلاسیه تشکیل شده است.