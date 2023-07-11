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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۶

نماینده ولی فقیه در مازندران:

ورود زباله رودخانه‌های مازندران را آلوده کرده است

ورود زباله رودخانه‌های مازندران را آلوده کرده است

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: آلودگی و ورود زباله‌های صنعتی و شیمیایی، رودخانه های استان را آلوده و نازیبا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل و معاونان آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه بی‌توجهی و ناکارآمدی به مسئله آب معضل آب را بیشتر می‌کند، افزود: سدها و آب‌بندان‌ها به‌عنوان دو ذخیره آبی هستند و لایروبی آب‌بندان‌ها بسیار مهم است، همچنین باید در فکر تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی باشیم.

وی ادامه داد: متأسفانه در مواجهه با سیل و همچنین آلودگی موجود در رودخانه‌ها کم توجهی وجود دارد و زباله‌های شیمیایی، صنعتی و غیرصنعتی به رودخانه‌ها ریخته می‌شود بدون اینکه نظارتی باشد و در حالی که زیباترین جای یک شهر باید رودخانه باشد، اما کثیف‌ترین آن رودخانه است.

امام جمعه ساری تصریح کرد: از رودخانه‌ها برداشت‌های بی‌رویه شن و ماسه انجام می‌شود و نظارتی نیست، اما از آن طرف مانع برداشت مردم روستاها از شنی می‌شوند که سیل آورده است.

وی تاکید کرد: باید مسائل آب در استان شناسایی شود، به‌ویژه مسئله آب‌دزدی و نظارت بر حق و حقوق این استان و شهرستان در بحث آب ضرورت دارد و تکمیل؛ پروژه‌های نیمه تمام ضروری است.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اظهار اینکه نباید سرمایه‌گذاران را سرگردان کنید، بر لزوم برنامه ریزی در این بخش تاکید کرد.

کد مطلب 5833981

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