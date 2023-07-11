حجاب در کشور ما یک قانون است و باید از این قانون دفاع کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی روز سه شنبه در همایش چادرهای آسمانی عفاف و حجاب در سالن اجتماعات نیروی انتظامی کردستان در سنندج اظهار کرد: رعایت حجاب یک قانون است و رعایت آن بازخوردهای بسیار مثبتی به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: رعایت و اجرای حجاب یکی از بهترین و ارزنده‌ترین زینت و یک مسئله ارزشی برای زنان است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان تصریح کرد: کسانی که در عرصه ترویج حجاب فعالیت دارند، باید اثرات فرهنگی و مفید بودن آن را برای مردم به ویژه بانوان تبیین کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: این موضوع باید روشن شود که حجاب از لحاظ فرهنگی چقدر می‌تواند در جامعه و روابط اجتماعی مفید باشد.

وی تصریح کرد: باید از لحاظ حقوقی نیز قضیه حجاب تبیین شود و بر روی ابعاد اخلاقی و معنوی حجاب کار شود.