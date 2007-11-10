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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۲۹

سلامتی در گفتگو با مهر:

برچسب تندروی به اصلاح طلبان نمی چسبد

برچسب تندروی به اصلاح طلبان نمی چسبد

دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت : برچسب تندروی و افراط گرایی هیچ گاه به اصلاح طلبان نمی چسبد.

محمد سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم بهره گیری اصلاح طلبان  از پاشنه آشیل اصولگرایان در تبلیغات خود برای انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت: پاشنه های آشیل اصولگرایان بسیار متعدد است و همه کارهای اجرایی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی اصولگرایان پاشنه آشیل است.

وی افزود: ما از این پاشنه آشیل ها استفاده نمی کنیم بلکه این ذهن جامعه است که برای درک این ضعف ها مساعد شده و عملکرد اصولگرایان را منفی تلقی می کند که البته درست هم تلقی می کند ، این امر زمینه مناسبی را برای اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم فراهم کرده است.

دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما از این تاکتیک استفاده نمی کنیم بلکه وظیفه ماست که مسائل مختلف کشور را برای مردم تبیین کنیم و توضیح دهیم که عملکرد جناح مقابل چگونه است و برنامه های ما چیست و ما در گذشته چه کارهایی انجام داده ایم .

این عضو ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به این سئوال که پاشنه آشیل اصلاح طلبان چیست ؟ گفت: اصلاح طلبان قدرت و کار اجرایی در اختیار نداشتند که بگوییم پاشنه آشیلی دارند.

سلامتی ادامه داد: آنچه که اصلاح طلبان باید ادامه دهند حس اتحاد و یکپارچگی میان خود است که به صورت مطلوب پیش می رود.

وی در مورد افراط و تفریط هایی که در مجموعه جبهه اصلاحات مشاهده می شود ، گفت: افراط و تفریطی که جناح مقابل اصلاح طلبان مطرح کردند ، یک فرار به جلو است .

این عضو ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با تاکید بر اینکه برنامه ها و اقدامات اصلاح طلبانه کاملا منطقی، اصولی و عقلایی است ، گفت: برچسب تندروی و افراط گرایی هیچ گاه به اصلاح طلبان نمی چسبد.

کد مطلب 583399

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