نخستین جشنواره فیلم «زریبار» در مریوان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره ملی فیلم زریبار با محوریت آسیب‌های اجتماعی و محیط زیست از امروز سه شنبه در پارک «شانو» مریوان و با حضور مردم و فیلم سازان آغاز شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان در مراسم افتتاحیه این رویداد هنری اظهار کرد: ترویج فیلم و تماشای آن و آگاه سازی مردم درباره موضوعات و آسیب‌های اجتماعی و محیط زیست از جمله اهداف این جشنواره است.

رحمان هوشیاری اعلام کرد: در مجموع ۷۵ اثر کوتاه و مستند به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که ۷۰ اثر مربوط به فیلم سازان داخلی و پنج اثر نیز از اقلیم کردستان عراق به عنوان مهمان حضور دارند.

وی افزود: فیلم‌های این جشنواره در طول سه شب در پارک «شانو» مریوان به صورت روباز از ساعت ۲۱ تا ۲۴ برای مخاطبان نمایش داده می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان اعلام کرد: «خسرو سینا»، «ابراهیم سعیدی»، «پرویز رستمی»، «کورش سلیمانی «و «احمدمحمود امین» از اقلیم کردستان عراق داوری نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه و مستند «زریبار» را بر عهده دارند.