تاكنون بيش از 166 استاندارد مصالح ساختماني براي بهينه سا زي انرژي تدوين شده است

مديربهينه سازي انرژي در ساختمان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: تاكنون بيش از 166 استاندارد براي استاندارد سازي مصالح ساختماني به منظور بهينه سازي انرژي درساختمان تدوين شده است.

سورنا ستاري افزود: اين استانداردها شامل عايق هاي حرارتي ، شيشه هاي دو جداره ، قاب هاي پنجره و لوازم خانگي مي شود .

وي اضافه كرد : در حال حاضر ميزان مصرف سوخت در ايران به دليل نامناسب بودن تجهيزات به ازاي هر متر مربع بنا 310 كيلوات ساعت است درحالي كه استاندارد آن با شرايط آب وهوايي بايد 120 كيلووات ساعت باشد.

وي اضافه كرد : ارزش سوخت مصرفي در بخش خانگي بدون اقدامات بهينه سازي در سالهاي 1381 تا 1390 بيش از 8/60 ميليارد دلار تخمين زده شده است كه با بهينه سازي مي توان 6/7 ميليارد دلار صرفه جويي ارزي كرد و اين رقم را به 2/53 ميليارد دلار كاهش داد .

وي تصريح كرد: درميان بخشهاي مختلف بيشترين سهم مصرف حاملهاي انرژي به بخش خانگي وتجاري با 2/40 درصد در سال 73

و1/14 درصد در سال 80 تعلق داشته است كه از اين بين سهم فرآورده هاي نفتي 2/35 درصد ، گاز طبيعي 1/53 درصد و برق نيز 7/10 درصد بوده است .

