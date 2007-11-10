کمیته مطبوعات فدراسیون کشتی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یزدانی خرم تصریح کرد: فدراسیون کشتی قصد دارد برای تعامل و رابطه بیشتر با رسانه‌های گروهی کمیته مطبوعات فدراسیون کشتی را با حضور پنج الی هفت نفر از کشتی نویسان زبده کشورمان تشکیل بدهد.

وی افزود: هدف از تشکیل این کمیته تعامل هرچه بیشتر با رسانه‌های گروهی، تنویر افکار عمومی و اطلاع‌رسانی اخبار کشتی است.

وی گفت: در این کمیته خود خبرنگاران در مورد اعزام‌ها، مسافرت‌ها و عکاسان تصمیم‌گیری می‌کنند، ما این مهم را به عهده خود کشتی نویسان کشورمان قرار داده‌ایم.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: امیدوارم با تشکیل این کمیته بتوانیم گامی بلند به سوی موفقیت کشتی ایران در میادین معتبر بین‌المللی برداشته باشیم.