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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۳۳

کمیته مطبوعات فدراسیون کشتی تشکیل می شود

رئیس فدراسیون کشتی گفت: برای تعامل با رسانه‌های گروهی قصد داریم کمیته مطبوعات فدراسیون کشتی را تشکیل دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یزدانی خرم تصریح کرد: فدراسیون کشتی قصد دارد برای تعامل و رابطه بیشتر با رسانه‌های گروهی کمیته مطبوعات فدراسیون کشتی را با حضور پنج الی هفت نفر از کشتی نویسان زبده کشورمان تشکیل بدهد.

وی افزود: هدف از تشکیل این کمیته تعامل هرچه بیشتر با رسانه‌های گروهی، تنویر افکار عمومی و اطلاع‌رسانی اخبار کشتی است.

وی گفت: در این کمیته خود خبرنگاران در مورد اعزام‌ها، مسافرت‌ها و عکاسان تصمیم‌گیری می‌کنند، ما این مهم را به عهده خود کشتی نویسان کشورمان قرار داده‌ایم.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: امیدوارم با تشکیل این کمیته بتوانیم گامی بلند به سوی موفقیت کشتی ایران در میادین معتبر بین‌المللی برداشته باشیم.

کد مطلب 583413

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