به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام عصر امروز سه‌شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان با بیان اینکه توسعه سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد اشتغال پایدار می‌شود، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به بارگذاری اطلاعات مکان‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سایت وزارت اقتصاد هستند و به مدیران مربوطه مهلت داده می‌شود ظرف یک هفته نسبت به بارگذاری این اطلاعات اقدام کنند.

وی با بیان اینکه از حضور سرمایه‌گذاران در استان استقبال می‌شود، اظهار کرد: سرمایه‌گذارانی که طرح‌های سرمایه‌گذاری را در محدوده جغرافیایی استان ایلام انتخاب کنند، بدون تعیین وقت قبلی می‌توانند با استاندار ملاقات داشته باشند.

استاندار ایلام با بیان اینکه تاکنون ۱۲۲ طرح در سطح استان با قابلیت سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه بارگذاری شده است، افزود: جلسه بعدی کارگروه اشتغال در اداره کل اقتصاد و دارایی استان برگزار می‌شود و این تعداد طرح از نزدیک مورد پایش و بررسی قرار می‌گیرند.

وی در ادامه یکی از مهمترین رویکردهای دولت سیزدهم در حوزه اشتغال را احیای واحدهای راکد در بخش‌های مختلف عنوان کرد و گفت: سال گذشته ۵۸ واحد در حوزه کشاورزی، ۳۶ واحد در حوزه صنعتی و ۱۱ طرح در حوزه گردشگری در سطح استان و در مجموع به تعداد ۱۰۵ واحد احیا شد که نقش مهمی در ایجاد اشتغال استان داشته است، این موفقیت نتیجه همراهی دستگاه‌های اجرایی استان است.

بهرام‌نیا تصریح کرد: اگر چه برای مابقی واحدهای راکد به اندازه ۱۰۷ واحد نیز برنامه‌ریزی لازم صورت می‌گیرد تا مجدداً فعال شوند، اما در همین رابطه ۳۹ واحد از این تعداد مربوط به واحدهای صنعتی است که ۱۶ واحد آن تا هفته دولت فعال می‌شوند.

نماینده عالی دولت در استان تأکید کرد: شرایط و زیرساخت‌های لازم برای احیای این تعداد واحد راکد در استان فراهم است و تنها نیازمند تغییر کاربری است، لذا باید از این ظرفیت و فرصت در جهت احیای این واحدها اقدام کرد، در جلسات آتی و بطور مستمر شرکت شهرک‌های صنعتی استان باید گزارش عملکرد خود را در این خصوص ارائه دهد.

وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته و با ورود دستگاه‌های نظارتی، ساماندهی برخی واحدهای صنعتی که تغییر کاربری داده و برخی از آنها به خانه‌باغ تبدیل شده بودند، در دستور کار قرار گرفت و نه تنها بعد از ورود به این موضوع، بر تعداد این واحدها اضافه نشد بلکه برخی از این واحدها هم تعیین تکلیف شدند؛ در اجرای قانون با کسی تعارف نداریم.

استاندار ایلام در ادامه با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان تسهیلات تبصره «۱۶» ویژه اشتغالزایی در استان پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید در مدت کم باقی مانده نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت مابقی تسهیلات اشتغالزایی این حوزه اقدام فوری داشته باشند؛ اگر چه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تبصره «۱۸» و تبصره «۱۶» عملکرد خوبی داشتند.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به استان نیز گفت: در جریان این سفر دکتر فتاح به ایلام مبلغ ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات ویژه اشتغالزایی در نظر گرفته شد که سهم هر کدام از دستگاه‌های اجرایی در این تسهیلات برای ارائه به جامعه هدف، مشخص خواهد شد، لازم است اسامی افرادی که از این تسهیلات هم استفاده می‌کنند در سامانه ملی رصد ثبت شود. علاوه بر این مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای کمیته امداد، ۱۰ میلیارد تومان برای بهزیستی و ۴۳ میلیارد تومان برای شهرستان ملکشاهی اعتبار در نظر گرفته شد.