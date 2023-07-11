احداث ۱۰۰ واحد نیروگاه خورشیدی در مناطق روستایی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با راهبری استاندار بوشهر و با هدف بهبود معیشت خانوارها به ویژه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در مناطق روستایی کم برخوردار و همچنین تقویت انرژی برق، در گام اول و به صورت الگویی ۱۰۰ واحد نیروگاه خورشیدی پنج کیلو وات ساعتی در استان از محل تسهیلات تبصره ۱۶ راه اندازی می‌شود.

وی اضافه کرد: خانوارهای منتخب توسط بسیج سازندگی استان به بانک‌های سپه، تجارت، ملت و صادرات معرفی و با تأیید شرکت توزیع نیروی برق استان نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام خواهد شد.‌

معاون استاندار بوشهر بیان کرد: با هدف تسهیل در اخذ تسهیلات مقرر شد بانک‌های استان نسبت به پذیرش یک ضامن اعم از کارمند بدون نامه کسر حقوق و یا ضامن با پروانه کسب و یا در صورت امکان به صورت ضامن زنجیره‌ای اقدام کنند.

وی ادامه داد: از مزیت‌های ارزشمند این طرح خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو و هزینه بسیار پایین نگهداری این نیروگاه‌ها است.

باستین افزود: این اقدام تنها بخش کوچکی از برنامه راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در استان است و تا پایان سال جاری احداث بیش از ۲۰۰۰ واحد در دستور کار قرار دارد.