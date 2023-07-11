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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۸

معاون استاندار بوشهر خبر داد؛

احداث ۱۰۰ واحد نیروگاه خورشیدی در مناطق روستایی استان بوشهر

احداث ۱۰۰ واحد نیروگاه خورشیدی در مناطق روستایی استان بوشهر

بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر از احداث ۱۰۰ واحد نیروگاه خورشیدی در مناطق روستایی استان با هدف بهبود معیشت خانوارها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با راهبری استاندار بوشهر و با هدف بهبود معیشت خانوارها به ویژه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در مناطق روستایی کم برخوردار و همچنین تقویت انرژی برق، در گام اول و به صورت الگویی ۱۰۰ واحد نیروگاه خورشیدی پنج کیلو وات ساعتی در استان از محل تسهیلات تبصره ۱۶ راه اندازی می‌شود.

وی اضافه کرد: خانوارهای منتخب توسط بسیج سازندگی استان به بانک‌های سپه، تجارت، ملت و صادرات معرفی و با تأیید شرکت توزیع نیروی برق استان نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام خواهد شد.‌

معاون استاندار بوشهر بیان کرد: با هدف تسهیل در اخذ تسهیلات مقرر شد بانک‌های استان نسبت به پذیرش یک ضامن اعم از کارمند بدون نامه کسر حقوق و یا ضامن با پروانه کسب و یا در صورت امکان به صورت ضامن زنجیره‌ای اقدام کنند.

وی ادامه داد: از مزیت‌های ارزشمند این طرح خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو و هزینه بسیار پایین نگهداری این نیروگاه‌ها است.

باستین افزود: این اقدام تنها بخش کوچکی از برنامه راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در استان است و تا پایان سال جاری احداث بیش از ۲۰۰۰ واحد در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 5834163

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