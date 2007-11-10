فرگوسن ولیپی بیکارند بیایند ایران!/ کومان و گولیت شرایط مارا نپذیرفتند

نه آقا اینطورها هم که خیال می کنید نیست ... فارغ ازهمه چیز توی تحریریه دنج و آرام تان نشسته اید و مدام برای مردم اسم مربیان معروف را ردیف می کنید؟ چرا واقعیت ها را برای مردم نمی گویید و توقعشان را بالا می برید؟ اگرمن حرف بزنم می گویند می خواهد جو ناامیدی درست کند، موقعیت خودش را بالا ببرد، دنبال پورسانت و اینطور چیزهاست ... ولی شما که رسالت دارید، چرا حقیقت را نمی گوئید ..."

اینها تنها بخشی از بازخورد یک احوالپرسی کوتاه و طرح این سئوال تکراری بود که "بالاخره انتخاب سرمربی تیم ملی به کجا کشید"؟

هرچقدرسئوال ما تکراری و نخ نما بود درعوض جواب های او تازه بود و شنیدنی . اصرار داشت به ما بقبولاند که رسانه ها و مطبوعات جو نامطلوبی درست کرده اند و انتظارات مردم را برای انتخاب سرمربی تیم ملی بی جهت، بالا برده اند بدون اینکه فضا و شرایط خاص سیاسی ایران و فوتبال کشورمان را برای مردم تشریح کنند.

محسن صفایی فراهانی مرد سیاسی دیروز، مدیراقتصادی امروز و یکی ازشناخته شده ترین چهره های بین المللی فوتبال ایران این روزها درکنارتمامی مسئولیت هایی که در اداره فوتبال ایران به عنوان رئیس کمیته انتقالی برعهده دارد ، دربوته انتخابی سخت قرارگرفته که سرنوشت فوتبال ایران و آرزوی چهارمین حضور درجام جهانی به آن پیوند خورده است.

حافظه فوتبال ایران از دوره ریاست او برفدراسیون فوتبال و انتخاب مربی بزرگی چون "تومیسلاو ایویچ" در آستانه جام جهانی 1998 فرانسه خاطره خوبی دارد و شاید اگر امروز افکارعمومی انتظاراستخدام مربیانی درسطح آن روز"ایویچ" را دارند، درست به خاطر همین ذهنیت مثبت باشد. هرچند صفایی با همان صراحت کلام و قاطعیت همیشگی اش می گوید : " با شرایط و موقعیتی که امروز کشورما و فوتبال مان دارد هیچ مربی بزرگی ریسک آمدن به ایران را قبول نمی کند ".

پرسش های ما ازمدیری که می توان او را "جعبه سیاه" فوتبال ایران لقب داد را می خوانید، هرچند مثل همیشه او بود که بیشتر از ما سئوال کرد و کمتر حرف زد.

* خبرگزاری مهر -گروه ورزشی : مسئولیت فوتبال ما بیش ازیکسال است که برعهده کمیته انتقالی و شما به عنوان رئیس این کمیته قرار دارد. دراین مدت حوادث مختلفی نظیرتدوین اساسنامه ، رد اساسنامه درمرحله اول ازسوی فیفا، برکناری دبیر پیشن فدراسیون، تجدید انتخابات و ... اتفاق افتاد ولی به نظرمی رسد هیچکدام از آنها به اندازه انتخاب سرمربی جدید تیم ملی برای کمیته انتقالی سنگین و پر مسئولیت نبوده است ؟

- محسن صفایی فراهانی: تمام این کارها حساسیت و اهمیت خودش را داشته ولی موضوع انتخاب سرمربی تیم ملی را به خاطر اینکه شما رسانه ها بیش از حد بزرگ می کنید، به اینجا کشیده.

* خب مردم فوتبال را دوست دارند و طبیعی است که برایشان مهم باشد چه کسی سرمربی تیم ملی می شود ؟

- من هم این حساسیت را درک می کنم ولی مردم درجریان خیلی از مسائل نیستند و فقط اطلاعاتی که شما به آنها می دهید را قبول می کنند که بخش عمده این اخبار تنها انتظارات را بالا می برد.

* یعنی می گوئید مطبوعات انتظارات مردم را بالا می برند ؟

- دقیقا ، شما هر روز اسم یک مربی بزرگ را علم می کنید و تیتر می زنید فلان مربی و بهمان مربی در راه ایران. بدون توجه به شرایط و موقعیت فوتبال ما.

* ولی خود شما گفتید دنبال مربیان مطرح و بزرگ دنیا هستید؟

- من هرگزچنین حرفی نزدم ، فقط گفتم مربی تیم ملی را از اروپای غربی انتخاب خواهیم کرد. جایی پیدا نمی کنید که من گفته باشم مربی بزرگ می آورم.

* اما تصورنمی کنم بین مربیان اروپای غربی، چهره گمنام پیدا شود؟

- درست همین تصورات را هم به مخاطب خودتان منتقل می کنید که توقع مردم بالا می رود. مگر در اروپای غربی مربیان غیرمطرح که کارنامه خوبی همراه تیم های باشگاهی داشته باشند، وجود ندارد؟ چه تضمینی وجود دارد تیم ملی با مربیان بزرگ موفق شود ؟ مهمتر از اینها چرا کسی به موقعیت و شرایط فوتبال ما توجه نمی کند که انتظار داریم مربی درجه یک استخدام کنیم .

* منظورتان کدام شرایط است؟

- اولین مشکل این است که فدراسیون فوتبال رئیس ندارد. مربی مطرح خارجی اولین سئوالی که از ما می پرسد این است که رئیس فدراسیون شما کیست و چه کسی قرار است خواسته های من را برای برگزاری بازیهای تدارکاتی ، اردوها و ... تامین کند؟ چه پاسخی باید بدهم. بحث سطح فوتبال ما و موقعیتی که در سطح فوتبال آسیا و جهان داریم بماند . مشکلات مالی هم همواره برای استخدام مربیان بزرگ وجود داشته . اوضاع نا آرام منطقه و مسائل سیاسی هم بخش دیگری ازملاحظات این دسته از مربیان برای کار در ایران است که باعث شده تابحال مذاکرات ما بی نتیجه بماند . خب این مسائل را هیچ کس نمی داند و آنوقت همه انتظار دارند، برای تیم ملی یک مربی سرشناس استخدام شود ، آخرمگر ممکن است. شما باید این مسائل را برای مردم بشکافید.

* چرا این مسائل را شفاف با مردم در میان نمی گذارید؟

- چند روز پیش دکترخبیری در مصاحبه ای تلویحا گفته بود که برای جذب مربی بزرگ یکسری مشکلات وجود دارد ، اما از فردا همه روزنامه ها با تیترهای درشت موضع گرفتند که کمیته انتقالی زیرحرفش زده و نمی تواند مربی بزرگ استخدام کند آنوقت شما می گوئید چرا حرف مان را شفاف نمی زنیم . شما جوی درست کردید که مردم فکر می کنند الکس فرگوسن منتظر است تا ما به او پیشنهاد بدهیم بیاید ایران . نه آقا، این خبرها نیست . خیلی از مربیان بزرگ اروپایی در حال حاضر با تیم های مختلف دنیا قرار دارند و برخی هم حاضر نیستند بیایند ایران.

* تابحال مذاکرات تان با کدام مربیان بی نتیجه بوده؟

- با "رونالد کومان" هلندی مذاکره کردیم که گفت از والنسیای اسپانیا پیشنهاد دارد . رود گولیت هم یکی دیگر از گزینه های ما بود که شرایط ما را نپذیرفت . اغراق نیست اگر بگویم تابحال با 12-10 مربی اروپایی مذاکره کردم و متاسفانه به نتیجه نرسیدم . همین الان که با شما صحبت می کنم داشتم "ایمیل" هایم را می خواندم و شرایط مربیانی که با آنها تماس گرفتیم را بررسی می کردم.

* مذاکره با مربیان خارجی از طریق خود شما انجام می شود؟



- فکر نمی کنم در بین آدم های فوتبالی کسی به اندازه من با دنیا ارتباط داشته باشد. البته کارها درکمیته انتقالی تقسیم شده و اگر سایر اعضا نیز مربی را پیشنهاد کنند، آن را بررسی می کنیم ولی تابحال شخصا پیگیراین موضوع بودم و با دقت و حساسیت زیادی آن را دنبال می کنم.

* شما یکبار گفتید"ویچ" ها هم درلیست ما هستند ؟

- ببینید ما به دنبال مربی هستیم که درکنار توانایی های فنی، همسطح فوتبال ما باشد و بتواند با فوتبال ما ارتباط برقرار کند. اگر این مربی را در بین "ویچ" ها انتخاب کنیم ، چرا او را استخدام نکنیم . مگر برانکو با فوتبال ما بد نتیجه گرفت . زمانی که به او برای بازیهای پوسان حکم سرمربیگری دادم همه درمقابل من موضع گرفتند ولی دیدید که او تیم جوان ما را قهرمان بازیهای آسیایی کرد . به نظر من او در جام جهانی هم درحد توان تلاش خود را کرد ولی سطح بازیهای جام جهانی واقعا خیلی بالاتر بود و بیش از این از او انتظار نمی رفت.

* شما یکبار سابقه انتخاب یک مربی مطرح و سرشناس نظیر میروسلاو بلاژویچ سرمربی تیم سوم جام جهانی را برای تیم ملی داشتید . همه انتظار دارند شما بازهم مربی در همین سطح را به ایران بیاوردید؟

- نزدیک به 10 سال از آن زمان می گذرد و شرایط امروز فدراسیون فوتبال با آن زمان قابل مقایسه نیست . آن زمان من رئیس فدراسیون بودم و تمام مشکلاتی که وجود داشت را از طریق رایزنی و مذاکره حل می کردم ولی الان فدراسیون رئیس ندارد و در شرایط بلاتکلیف است . اگر روز23 مهرماه انتخابات برگزارمی شد، امروز من هرگز در انتخاب سرمربی تیم ملی دخالت نمی کردم و وارد درگیری های حاشیه ای آن نمی شدم .

* انتخاب سرمربی تیم ملی از سوی کمیته انتقالی این سئوال را پیش می آورد که مسئولیت این انتخاب پس از پایان ماموریت کمیته انتقالی را چه شخص یا گروهی برعهده خواهد گرفت ؟

ببینید من در هرجایی که مسئولیت داشته باشم تا آخرین روز به وظیفه ای که پذیرفته ام عمل کرده ام و ذره ای در تعهداتم کوتاهی نکردم. صبح روزی که تصمیم داشتم از ریاست فدراسیون فوتبال کناره گیری کنم ، با وجود اینکه می دانستم تا چند ساعت دیگر مسئولیتی در فدراسیون نخواهم داشت ولی ساختمان جدید فدراسیون را افتتاح کردم ، ازجمعی از پیشکسوتان تقدیرکردم و بعد اعلام کردم که دیگرمسئولیتی در فدراسیون فوتبال ندارم . امروز هم تا لحظه ای که در فدراسیون مسئولیت دارم به وظایفم عمل خواهم کرد . در شرایط کنونی با توجه به محدودیتی که تیم ملی برای حضور در بازیهای مقدماتی جام جهانی دارد ، چاره ای جز انتخاب سرمربی تیم ملی نداریم و اینکار را هم درحد مقدورات مان به نحو احسن انجام خواهیم داد و مسئولیت بعد از آن دیگربه عهده من نیست . من آن زمان دیگرمسئولیتی در فدراسیون فوتبال ندارم که بخواهم پاسخگوی عواقب آن باشم . من زمانی می توانم در مقام پاسخگویی برآیم که برنامه ریزی ، تدارکات، اردوها و تمامی مسائل اجرایی تیم را برعهده داشته باشم. ولی روز 15 آذر فدراسیون به مسئولی که برگزیده مجمع فوتبال است سپرده خواهد شد و اوست که باید در قبال آینده تیم ملی پاسخگو باشد.

* با فضایی که شما توصیف کردید استخدام مربی خارجی شکل پیچیده ای به خود گرفته است ، اینطور نیست؟



- ما تلاش خودمان را برای استخدام یک مربی خوب و کارآمد تیم ملی بکارمی گیریم ولی این را فراموش نکنید که هرمربی خارجی ریسک آمدن به ایران و پذیرش مسئولیت تیمی که صاحب تشکیلات و سازماندهی مشخصی نیست را قبول نمی کند .

* شرایط سنی مربیان خارجی هم برای شما تعیین کننده است ؟

- بله ، حتما مربیان بالای 60 سال از انگیزه و قدرت ریسک پذیری کمتری برخوردارند . ما بدنبال مربیانی بین 55-50 سال هستیم که کارنامه بین المللی قابل قبولی داشته باشند ، حتی المقدور تجربه حضور در جام جهانی داشته باشند و از نظر مالی بتوانیم خواسته های آنها را تامین کنیم .

* با روندی که انتخاب سرمربی تیم ملی پیش می رود نگران از دست رفتن زمان برای مسابقات مقدماتی جام جهانی نیستید ؟

- این نگرانی را ما هم درک می کنیم ولی انتخاب فرد مورد نظر برای تیم ملی کار ساده ای نیست و باید مسائل زیادی را در این زمینه مورد توجه قرار دهیم . تیم ملی 17 بهمن باید نخستین دیدار خود را در مسابقات مقدماتی جام جهانی برگزار کند و ما تلاش می کنیم حداکثر ظرف یکی دو هفته آینده سرمربی تیم ملی را انتخاب کنیم.

* نگران نیستید فدراسیون آینده با سرمربی تیم ملی سازگاری نداشته باشد ؟

- بهرحال فدراسیون آینده این فرصت لازم را در اختیار ندارد که سرمربی تیم ملی را انتخاب کند و تیم آماده ای را برای این مسابقات مقدماتی آماده کند بنابر بهتر است کمیته انتقالی در انتخاب خود به گونه ای عمل کند که جای کوچکترین اشکال تراشی وجود نداشته باشد.