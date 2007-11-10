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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

تمام روستاهای بالای 20 خانوار رشتخوار آب شرب سالم دارند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی رشتخوار گفت: تمام روستاهای بالای 20 خانوار این شهرستان از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هم اکنون 82 درصد جمعیت روستایی این شهرستان تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب هستند.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی رشتخوار گفت: این تعداد در 54 روستا با جمعیت 40 هزار و 325 نفر زندگی می کنند.

موسوی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ روستایی در این شهرستان با کم آبی مواجه نیست اظهار داشت: در برخی روستاها در ساعات پیک مصرف بعضی از نقاط با افت فشار مواجه می شوند که این موارد در فصول گرم طبیعی است.

وی حدود 50 درصد شبکه های آب شرب روستاهای رشتخوار را فرسوده دانست و تصریح کرد: برای تعویض و بازسازی شبکه های فرسوده به بیش از 15 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان رشتخوار خاطر نشان کرد: کارهای مطالعاتی جهت تعویض شبکه های فرسوده این روستا در دست اقدام است که با دریافت اعتبارات مذکور فعالیتهای مورد نیاز آغاز خواهد شد.

کد مطلب 583419

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