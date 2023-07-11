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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۳

کافه گفت‌وگوی مدرسه‌ علمیه کوثر افتتاح شد

کافه گفت‌وگوی مدرسه‌ علمیه کوثر افتتاح شد

کرج- کافه گفت‌وگوی مدرسه‌ علمیه کوثر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقایی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز عصر سه‌شنبه در مراسم افتتاح کافه گفت‌وگوی مدرسه علمیه کوثر که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی صورت گرفت، اظهار داشت: در افتتاحیه‌ای توفیق حضور دارم که ضرورت آن ماه‌ها و شاید سالهاست که احساس می‌شد.

وی بیان کرد: «کافه گفت‌وگو» کارکردهای مختلف نخبگانی و عمومی و در عین حال علمی و فرهنگی و اجتماعی دارد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که با وجود فرهنگ غنی و ریشه دارِ انسجام اعضای خانواده و تأمین نیازهای عاطفی و روانی و اقتصادی ایشان در بستر خانواده، وجود کافه‌ها در فرهنگ ایرانی اسلامی شاید وجهی نداشته باشد، مگر توجیه منطقی‌ای مانند دورهمی‌های نخبگانی و گفت و شنودهای علمی و ارزشی در محلی آرام و دور از هیاهو، که نتایج ارزشمندی داشته باشد، گفتنی ست این کافه گفتگو از این جمله رویدادهاست.

وی خاطرنشان کرد: این ایده و اقدام واقعاً تحسین برانگیز بود و نشان از مساله شناسی و چاره اندیشی مناسب در ابعاد مختلف فرهنگی و اقتصادی و … در جمع طلاب و مدارس علمیه داشت که امیدواریم علاوه بر تقویت این مرکز، در مدارس علمیه دیگر نیز اجرایی شود.

در حاشیه این افتتاح از بازارچه مدرسه علمیه کوثر بازدید شد.

کد مطلب 5834193

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