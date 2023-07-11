به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقایی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز عصر سه‌شنبه در مراسم افتتاح کافه گفت‌وگوی مدرسه علمیه کوثر که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی صورت گرفت، اظهار داشت: در افتتاحیه‌ای توفیق حضور دارم که ضرورت آن ماه‌ها و شاید سالهاست که احساس می‌شد.

وی بیان کرد: «کافه گفت‌وگو» کارکردهای مختلف نخبگانی و عمومی و در عین حال علمی و فرهنگی و اجتماعی دارد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که با وجود فرهنگ غنی و ریشه دارِ انسجام اعضای خانواده و تأمین نیازهای عاطفی و روانی و اقتصادی ایشان در بستر خانواده، وجود کافه‌ها در فرهنگ ایرانی اسلامی شاید وجهی نداشته باشد، مگر توجیه منطقی‌ای مانند دورهمی‌های نخبگانی و گفت و شنودهای علمی و ارزشی در محلی آرام و دور از هیاهو، که نتایج ارزشمندی داشته باشد، گفتنی ست این کافه گفتگو از این جمله رویدادهاست.

وی خاطرنشان کرد: این ایده و اقدام واقعاً تحسین برانگیز بود و نشان از مساله شناسی و چاره اندیشی مناسب در ابعاد مختلف فرهنگی و اقتصادی و … در جمع طلاب و مدارس علمیه داشت که امیدواریم علاوه بر تقویت این مرکز، در مدارس علمیه دیگر نیز اجرایی شود.

در حاشیه این افتتاح از بازارچه مدرسه علمیه کوثر بازدید شد.