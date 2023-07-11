بسیج ظرفیت قابل توجهی در ارائه خدمات جهادی سلامت کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پاسدار موسی رنجبری عصر سه شنبه در نشست ستاد اردوهای جهادی سلامت استان هرمزگان بیان داشت: توجه به بدنه کارشناسی بسیج می تواند در بسیاری از حوزه های خدمات بهداشتی، درمانی و انوزشی در مناطق کمتر برخوردار موثر و کارآمد باشد.

وی خاطر نشان کرد: اردوهای جهادی خدمات بهداشتی، درمانی کاملاً داوطلبانه است که با ایجاد زیرساخت‌های مشارکتی می توان در نقاط مختلف استان، خدمات حوزه سلامت را از سطح عمومی تا تخصصی نیز ارائه کند.

یحیی میرزاده معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم در این جلسه گفت: با هم افزایی سازمان های مردم نهاد، بسیج جامعه پزشکی، صنایع و سایر ارگانهای ذیربط موجب ارتقای خدمات سلامت اردوهای جهادی می شود.

میرزاده خاطرنشان کرد: در حوزه اردوهای جهادی با تشکیل ستاد برگزاری اردوهای جهادی فعالیت ها منسجم تر شده و موازی کاری در این حوزه به حداقل رسیده است که منجر به ارائه خدمات بهداشتی درمانی و فرهنگی مطلوب شده است.

وی با اشاره به اینکه سیاست اردوهای جهادی ارائه خدمات به مناطق کمتر برخوردار است ابراز کرد: ارائه خدمات به مناطق کمتر برخوردار حوزه سلامت موجب بهره‌مندی مردم از خدمات پزشکی تخصصی و عمومی، مامایی، زنان و زایمان، کودکان و سایر خدمات شده است.