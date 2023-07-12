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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۵

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان خبرداد؛

خرید تضمینی بیش از ۳۲ هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی 

خرید تضمینی بیش از ۳۲ هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی 

زنجان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان از خرید تضمینی ۳۲ هزار و ۸۸۴ تن گندم کشاورزان این استان تا تاریخ ۲۰ تیرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی روز چهارشنبه گفت: ۳۲ هزار و ۸۸۴ تن گندم کشاورزان که در سال زراعی ۱۴۰۲ برداشت کرده‌اند از طریق ۱۹ مرکز فعال ملکی و خصوصی در استان خریداری می‌شود.

ولی اله زمانی با اشاره به اینکه محموله‌های گندم تحویلی گندمکاران افزایش داشته است، اظهار کرد: تاکنون ۴۵۶۰ محموله گندم از ۱۷۴۴ گندمکار خریداری و در سلیوهای ملکی و خصوصی جهت برنامه ریزی در تأمین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.

وی ادامه داد: طبق اعلام بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم گندم ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.

زمانی با اشاره به اینکه هماهنگی لازم جهت پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده انجام شده است، افزود: کشاورزان باید مدارک خود را بدون مغایرت و با ارائه کپی کارت ملی، شماره حساب بانک کشاورزی و ثبت در سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی، جهت تحویل گندم به مراکز ملکی و خصوصی مراجعه کنند.

گفتنی است خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان زنجانی از ۲۵ خرداد ماه سال جاری آغاز و با توجه به روند برداشت گندم با به کارگیری مراکز خرید متعدد، تا تحویل آخرین محموله گندم از کشاورزان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5834205

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    نظرات

    • محمدی IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
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      پاسخ
      چند نکته پیرامون گندم ،آرد و نان: از کشاورز به قیمت واقعی گندم خرید کنید تا او خودجوش به جای محصولات آب بر، گندم کشت کند. اختلاف زیاد قیمت آرد یارانه ای و آزاد فساد انگیز است، یارانه را مستقیما به مردم دهید و آنها را در خرید کالا های اساسی که نان هم یکی از آنهاست آزاد گذارید.

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