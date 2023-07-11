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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۲۳:۰۷

امام جمعه تالش:

لباس بانوان تالشی زبان گویای فرهنگ غنی عفاف و حجاب در کشور است

لباس بانوان تالشی زبان گویای فرهنگ غنی عفاف و حجاب در کشور است

تالش- امام جمعه تالش با بیان اینکه بانوان تالش نماد زندگی، استقامت و ایثار در این دیار کهن هستند، گفت: لباس بانوان تالشی زبان گویای فرهنگ غنی عفاف و حجاب در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی نورزاد عصر سه شنبه در همایش نقش بانوان تالشی در تحکیم خانواده اظهار کرد: لباس تالشی رنگین کمانی از زیبایی، زندگی، هنر و طبیعت تالش با قدمت بیش از هزار ساله است.

وی با بیان اینکه مادران تالشی با لباس بسیار فاخر خود جلوه گر عظمت پروردگار هستند، افزود: ارزش‌های دینی، اخلاقی و فرهنگی در لباس بانوان تالش خلاصه می‌شود.

حجت الاسلام نورزاد ادامه داد: مسئولین فرهنگی و نهادهای ذیربط اگر می‌خواهند در ترویج عفاف و حجاب گام بردارند لباس بانوان تالش به دلیل تنوع و زیبایی که دارد می‌تواند الگوی مناسبی باشد.

امام جمعه تالش با اشاره به اینکه باید از تولیدکنندگان اینگونه لباس‌ها حمایت شود، اضافه کرد: مسئولان در راستای اختصاص وام‌های کم بهره تولید کنندگان اینگونه پارچه‌ها حمایت کنند.

امام جمعه تالش با بیان اینکه بانوان تالش نماد زندگی، استقامت و ایثار در این دیار کهن هستند، گفت: لباس بانوان تالشی زبان گویای فرهنگ غنی عفاف و حجاب در کشور است.

حجت الاسلام نورزاد تصریح کرد: برای آشنایی هر چه بیشتر نسل جدید با پوشش لباس تالشی برپایی جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های دائمی بسیار اثر گزار است که نیاز است در این خصوص بیشتر اینگونه جشنواره‌ها برگزار شود.

کد مطلب 5834221

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