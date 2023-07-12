به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز چهارشنبه در حاشیه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهای لرستان، اظهار داشت: در این کمیسیون ۱۵ طرح مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد و با ۱۰ فقره از پروندهها موافقت، دو طرح بازدید مجدد و سه طرح برای بررسی بیشتر توسط اعضا به جلسه بعدی ارجاع شد.
وی گفت: این طرحها شامل گلخانه، اتاقک نگهبانی، مسکونی، پرورش مرغ گوشتی، ماهیان سرد آبی، بستهبندی حبوبات، اقامتگاه بومگردی و سایر موارد بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: ۱۵ پرونده در سطح شهرستانهای خرمآباد، چگنی، سلسله، ازنا، دلفان، الیگودرز، بروجرد، پلدختر، الیگودرز در این جلسه با تأکید بر حفظ کاربری اراضی و تقویت زنجیرههای تولید و امنیت غذایی، بررسی و موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.
شاهرخی، افزود: باتوجهبه این که حفاظت از اراضی کشاورزی در راستای امنیت غذایی از اهداف مهم سازمان امور اراضی است، باید با بررسی دقیقتر طرحها و درخواستها در کمیسیون زمینههای اشتغال پایدار و امنیت غذایی با محوریت گلخانه و طرحهای وابسته به کشاورزی را فراهم کرد.
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