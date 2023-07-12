کشاورزان لرستانی برای اخذ و صدور اسناد کشاورزی اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از ابتدای رفع تداخلات اراضی کشاورزی تاکنون ۵۳۳ پلاک رفع تداخل شده است، اظهار داشت: از این تعداد سال گذشته با تلاش همه دستگاه‌های. عضو رفع تداخل ارضی ۳۲۹ پلاک رفع تداخل شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی هویت‌بخشی به کشاورزان است، اظهار کرد: هویت‌بخشی به کشاورزان با صدور اسناد کشاورزی محقق می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه از ابتدای رفع تداخلات اراضی کشاورزی تاکنون ۵۳۳ پلاک رفع تداخل شده است، عنوان کرد: از این تعداد سال گذشته با تلاش همه دستگاه‌های عضو رفع تداخل ارضی ۳۲۹ پلاک رفع تداخل شد.

شاهرخی، گفت: از ابتدای سال تاکنون نیز ۵۲ پلاک رفع تداخل شد، امیدواریم روند رفع تداخل اراضی شتاب بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز هم به طور نمادین ۳۱۳ سند تک‌برگ به کشاورزان تقدیم شد، عنوان کرد: از کشاورزان انتظار داریم باتوجه‌به برداشته‌شدن موانع پیش روی صدور اسناد کشاورزی با مراجعه به مدیریت امور اراضی نسبت به دریافت صدور اسناد خود اقدام کنند.