محمد غنی زاده در حاشیه مراسم توزیع جهیزیه بین خانواده های کم بضاعت بهاباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زمینه فراهم سازی امر ازدواج و در جهت امید آفرینی و تبیین همه موظف هستند و واسطه گری یا شفاعت در امر ازدواج از امور سفارش شده است.

وی با تاکید بر اهمیت ازدواج آسان در جامعه افزود: مسئولان باید در تحقق امر ازدواج آسان و فرزندآوری نقش خود را ایفا کنند و لازم است فرهنگ مشارکت و حمایت از زوج‌های جوان به فرهنگ عمومی تبدیل شود و ازدواج باید آگاهانه، به‌هنگام، آسان و پایدار باشد.

مدیر کانون خدمت رضوی بهاباد با اشاره به اینکه خادمیاران امام هشتم(ع) در راستای ترویج فرهنگ رضوی در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: خدمت به آستان مقدس امام رضا(ع) در هر زمان و مکانی مورد توجه و عنایت حضرت قرار می‌گیرد.