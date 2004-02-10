لبخند به سينماي رسانه ها بازگشت

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين فيلم كه در ساعت 13، اولين سانس سينماي رسانه ها پس از برگزاري مراسم اعطاي جوايز جنبي را به خود اختصاص داده بود، باعث شده بود كه تقريبا تمام ظرفيت سالن سينما پر شود."معادله" دومين و تنها فيلم ديگر بخش مسابقه ايران جشنواره بود كه در ژانر كمدي ساخته شده بود كه باعث شد پس از گذشت پنج روز از نمايش فيلم "مارمولك" در سينماي رسانه ها، لبخند را به اين سينما باز گرداند.اين فيلم يكي از معدود فيلم هاي جشنواره بود كه در طول نمايش آن، كسي از سالن سينما خارج نشد. به علاوه خنده حضار در لحظات بسياري از فيلم بلند شد.در آخرين روزهاي جشنواره، روز به روز بر تعداد افراد غير مطبوعاتي در سالن سينماي رسانه ها افزوده مي شود."معادله" تنها نامزد يك سيمرغ بلورين از جشنواره فيلم فجر است. سعيد پور صميمي به خاطر بازي روان و جذابش در اين فيلم، نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر مرد نقش مكمل شده است.نقشهاي اصلي فيلم را حسين ياري و مريلا زارعي بازي مي كنند كه زارعي به خاطر بازي در فيلم سربازهاي جمعه نامزد دريافت سيمرغ بلورين شده است.