حمله به ارزش های دینی از نقشه های دشمن است

حجت الاسلام حجت الاسلام حجت سالاری مکی در گفت و گو با خبرنگار مهر به مناسبت ۲۱ تیرماه روز ملی عفاف و حجاب اظهار کرد: یکی از پایه‌های ارزشی در اخلاق فردی و جمعی بحث عفت است که باعث ارتقا و توانمندی انسان در تربیت و تأدیب نفس می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دایره شمول عفت وسیع است، گفت: عفت شامل عفت در کلام، عفت در نگاه، عفت در لذت‌جویی، عفت در در خواست از دیگران و … هم می‌شود.

ابعاد مختلف عفت ورزی

سالاری مکی با تأکید بر اینکه عفت حتی بحث شامل مباحث اقتصادی نیز می‌شود، اظهار کرد: انسان باید در کسب درآمد هم عفت ورزی داشته باشد چنانچه در آیه ۲۷۳ سوره بقره به این موضوع اشاره شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به ظرافت مواجهه با مقوله عفت ورزی و نیز با توجه به اینکه عدم رعایت حجاب که یکی از مظاهر عفت است می‌تواند امنیت فرهنگی و اجتماعی جامعه و بنیان خانواده را متزلزل کند، دشمن در تلاش است تا غیرت و عفت و حجاب را از جامعه دور کند.

برنامه‌ریزی برای انتقال مفهوم زیبای عفت

سالاری مکی با بیان اینکه نهادینه شدن عفت در جامعه یکی از اولویت‌های عمل حوزه نهادهای آموزشی است تا دانش آموزان در مهد و مسیر رشد آموزشی و پرورشی زیبایی این ارزش اخلاقی را درک کند.

وی ادامه داد: همچنین از طرف دیگر هر آنچه در بیرون مشاهده می‌کند اعم از منظره بازار، پارک، تبلیغات محیطی، سریال و محصولات نمایشی نیز باید به تقویت عفت ورزی در او کمک کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: اینکه نهادهای فرهنگی و از جمله مسجد چگونه برای این مفهوم تولید برنامه کرده و دغدغه مندی ایجاد می‌کنند بستگی به امکانات، ظرفیت‌ها و تراز عملیاتی آنها دارد.

سالاری مکی بیان کرد: مسجد یک مهد عفت ورزی و تمرین معاشرت عفیفانه با خدا در قول، فعل و حرکات است.

برنامه‌های سازمان تبلیغات در زمینه عفاف و حجاب

وی با بیان اینکه مجموعه فعالیت‌های تبلیغات اسلامی در خصوص عفاف و حجاب به صورت مستمر و در طی سال خواهد بود، اظهار کرد: منتهی در این ایام نهضت پیشرفت بانوان با توجه به ایام شادی ماه مبارک ذی‌الحجه در قالب جشن و فعالیت‌های فرهنگی، برپایی غرفه‌های عفاف و حجاب، نشست‌های ترویجی- تبیینی، تجلیل از بانوان فعال در عرصه عفاف و حجاب، تولید محتوا برای فضای مجازی و … فعالیت داشته‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: حضور در رسانه و صدا و سیمای استان توسط کارشناسان معارفی و پرداختن به مسئله قیام گوهر شاد از طریق بانوان فعال در حوزه و دانشگاه نیز پیگیری می‌شود.