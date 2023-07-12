به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین رسول برگی در پنجمین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران مراکز استانهای شمالغرب کشور اظهار کرد: راه اندازی کنسرسیوم گردشگری توسط این چهار از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه بود تا شهرهای شمالغرب در جذب توریست و گردشگر فعال باشند.
وی افزود: مسائل زیست محیطی و ارائه تجربیات مختلف شهرها در این حوزه از دیگر موارد پنجمین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران مراکز استانهای شمالغرب کشور بود.
برگی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد در پایان آبان ماه جشنواره فرهنگی در تهران برگزار شود تا چهار شهر مذکور به معرفی صنایع دستی و میراث فرهنگی خود بپردازند و در کنار آن مسائل سرمایهگذاری نیز مطرح خواهد شد.
به گفته رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، وزارتخانهها در مورد ماده ۴۳ و قانون درآمد پایدار، همکاری میکنند. مقرر شد تامه ای نوشته شده و از وزیر کشور این مورد مطالبه شود.
وی با اشاره به برگزاری اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانهای کشور در تبریز گفت: در کمیسیونهای تخصصی این موصوعات بررسی شده و از وزارت کشور مطالبه خواهد شود تا شهرداریها از این محل نیز متنفع شوند.
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