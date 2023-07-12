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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۷:۳۸

رئیس شورای شهر تبریز خبر داد؛

خدمات‌دهی استانهای شمالغرب به زائران اربعین در مرز تمرچین

خدمات‌دهی استانهای شمالغرب به زائران اربعین در مرز تمرچین

تبریز- رئیس شورای اسلامی شهر تبریز از خدمات‌دهی استانهای شمالغرب کشور به زائران اربعین حسینی در مرز تمرچین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین رسول برگی در پنجمین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران مراکز استان‌های شمالغرب کشور اظهار کرد: راه اندازی کنسرسیوم گردشگری توسط این چهار از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه بود تا شهرهای شمالغرب در جذب توریست و گردشگر فعال باشند.

وی افزود: مسائل زیست محیطی و ارائه تجربیات مختلف شهرها در این حوزه از دیگر موارد پنجمین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران مراکز استان‌های شمالغرب کشور بود.

برگی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد در پایان آبان ماه جشنواره فرهنگی در تهران برگزار شود تا چهار شهر مذکور به معرفی صنایع دستی و میراث فرهنگی خود بپردازند و در کنار آن مسائل سرمایه‌گذاری نیز مطرح خواهد شد.

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، وزارتخانه‌ها در مورد ماده ۴۳ و قانون درآمد پایدار، همکاری می‌کنند. مقرر شد تامه ای نوشته شده و از وزیر کشور این مورد مطالبه شود.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور در تبریز گفت: در کمیسیون‌های تخصصی این موصوعات بررسی شده و از وزارت کشور مطالبه خواهد شود تا شهرداری‌ها از این محل نیز متنفع شوند.

کد مطلب 5834317

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    • علی IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
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