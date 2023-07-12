شهرداری ها صدور پروانه های ساختمانی نهضت ملی مسکن را تسریع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر اسماعیلی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: تمام پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان زنجان با سرعت خوبی جلو می‌رود.

وی ابراز کرد: طی روزهای آینده هم تعدادی از واحدهای مسکونی در شهر زنجان تحویل متقاضیان می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: سهم استان زنجان از برنامه چهار ساله مسکن ملی ۶۸ هزار و ۱۱۲ واحد مسکونی است و سهم استان از برنامه چهار ساله و ساخت واحد مسکونی در بخش شهری در سه قالب خودمالکی، بازآفرینی شهری و حمایتی ساخته خواهد شد.

اسماعیلی تاکید کرد: برنامه تولید مسکن شهری در قالب بخش خصوصی (خودمالکی ۱۲ هزار و ۲۸ واحد مسکونی) مشخص شده است و سهم استان از برنامه چهار ساله تولید مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری ۹ هزار و ۲۱ واحد است.

وی گفت: همچنین سهم کل استان از برنامه چهار ساله تولید مسکن شهری در قالب مسکن حمایتی توسط دولت ۲۷ هزار و ۶۳ واحد مسکونی تعیین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان بیان داشت: ساخت ۱۸ هزار و ۸ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آغاز شده است، گفت: همچنین تعداد پروانه ساختمانی صادر شده براساس تعداد واحد در بخش مسکن حمایتی ۶ هزار و ۷۹۳و احد مسکونی است.

اسماعیلی تعداد پروانه ساختمانی صادره براساس تعداد واحد در بخش خودمالکی و حمایتی پروژه‌های نهضت ملی مسکن را ۱۶ هزار و ۲۴۶ واحد اعلام کرد و افزود: این تعداد پروانه ساختمانی بعد از سال ۱۴۰۰ برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان زنجان صادر شده است.

وی بر لزوم تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان توسط شهرداری‌ها تاکید کرد.