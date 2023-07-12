به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه با بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور دیدار و در زمینه‌های مختلف از جمله افزایش سهم اعتبارات کمیته امداد استان کرمانشاه گفتگو و توافق کردند.

در این نشست که مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه هم حضور داشت، راهکارهای توسعه ارائه خدمت به نیازمندان استان به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال برای محرومان، کمک به کاهش مشکلات مددجویان در حوزه مسکن، توسعه برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و اعتقادی برای خانواده‌های تحت پوشش و کمک به تسهیل ازدواج جوانان خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در هفته آینده موضوع تسهیل ایجاد اشتغال برای محرومان با حضور مسئولان ذیربط در استان با مدیریت استاندار کرمانشاه در جلسه ویژه ای پیگیری شود.

همچنین موضوع ضرورت ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر بین نهادهای دولتی فعال در عرصه احسان و کمک به نیازمندان و مؤسسات خیریه مردمی در استان با محوریت استاندار و کمیته امداد استان بحث و پیگیری شد.

در این دیدار با پیگیری و تاکید استاندار کرمانشاه و موافقت رئیس کمیته امداد کشور مقرر شد سهم اعتبارات کمیته امداد استان از منابع اشتغال کشور افزایش یابد.