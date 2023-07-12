بسیج خاری در چشم دشمنان نظام و انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام الله نور کریمی تبار در دیدار فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه ایلام بسیج را سرمایه غنی و گنجینه گرانبها و یادگار امام خمینی (ره) دانست و اظهار کرد: از اول انقلاب تاکنون بسیج در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و خدمات رسانی کارنامه درخشانی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام تمام قد به میدان آمدند و مسئله حجاب و عفاف در جامعه ما را هدف قرار دادند، افزود: بانوان ما هم باید در میدان حضور داشته و فرماندهان و افسران جنگ این میدان باشند و توطئه شوم آنان را نقش بر آب کنند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: امروز دشمن حجاب و عفاف را هدف قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که باید برای حاکمیت بر کشورهای اسلامی، پوشش و حجاب آنان را هدف قرار دهد.

در این دیدار سلیمانیان فرمانده سپاه ناحیه ایلام و صفربیگی مسئول بسیج جامعه زنان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سپاه ناحیه ایلام ارائه کردند.