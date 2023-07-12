یازده زندانی ایرانی از کویت به کشور منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش و پیگیری وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و سفارت کشورمان در کویت و با همکاری پلیس بین‌الملل کشورمان، ۱۱ زندانی ایرانی که در کویت زندانی بودند، در قالب موافقتنامه انتقال محکومان میان دو کشور، به ایران انتقال یافتند.

چندی قبل در کمیسیون مشترک کنسولی میان دو کشور که پس از ۸ سال وقفه برگزار شده بود، بر اجرای همکاریهای قضائی میان دو کشور تاکید شد.

وزارت امور خارجه با همراهی سایر دستگاه‌های ذیربط، عفو، آزادی و انتقال زندانیان ایرانی به کشور را در اولویت برنامه‌های حمایتی کنسولی و قضائی خود دارد.