  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۸:۵۴

یازده زندانی ایرانی از کویت به کشور منتقل شدند

یازده زندانی ایرانی از کویت به کشور منتقل شدند

با تلاش و پیگیری وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و سفارت کشورمان در کویت، یازده زندانی ایرانی از کویت به کشور منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش و پیگیری وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و سفارت کشورمان در کویت و با همکاری پلیس بین‌الملل کشورمان، ۱۱ زندانی ایرانی که در کویت زندانی بودند، در قالب موافقتنامه انتقال محکومان میان دو کشور، به ایران انتقال یافتند.

چندی قبل در کمیسیون مشترک کنسولی میان دو کشور که پس از ۸ سال وقفه برگزار شده بود، بر اجرای همکاریهای قضائی میان دو کشور تاکید شد.

وزارت امور خارجه با همراهی سایر دستگاه‌های ذیربط، عفو، آزادی و انتقال زندانیان ایرانی به کشور را در اولویت برنامه‌های حمایتی کنسولی و قضائی خود دارد.

کد مطلب 5834343
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها