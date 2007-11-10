رایزنی فرستادگان سارکوزی در بیروت درباره انتخابات ریاست جمهوری لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، "کلود گیان" و "کریستوف بیگو" فرستادگان نیکلا سارکوزی در این دیدارها در اظهاراتی مداخله جویانه اعلام کردند که فرانسه خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لبنان در موعد مقرر و طبق قانون اساسی و بدون هرگونه دخالت خارجی است.

به گفته این دو فرستاده، سارکوزی با دیدگاهی که در آن لبنان در هرج و مرج غوطه ور شده باشد، موافق نیست.

این فرستادگان در دیدار با "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان علاوه بر مسئله انتخابات ریاست جمهوری لبنان، دیگر تحولات لبنان و مسائل منطقه ای را بررسی کردند.

اوضاع جنوب لبنان در سایه ادامه نقض حریم هوایی لبنان از سوی اسرائیل و قطعنامه 1701 از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار بررسی شد.

خبردیگر اینکه، "برنارد کوشنر" و "ماسیمو دالما" وزیران امور خارجه فرانسه و ایتالیا نیز در راستای تلاش برای کمک به حل بحران سیاسی لبنان هفته آینده وارد بیروت خواهند شد.

لازم به ذکر است؛ انتخابات ریاست جمهوری لبنان برای دومین بار به تعویق افتاد. قراربود انتخابات ریاست جمهوری لبنان 25 سپتامبر برگزار شود، اما به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به 23 اکتبر(اول آبان) موکول شد،اما نبیه بری رئیس پارلمان لبنان یک روز پیش از برگزاری آن، به علت عدم توافق گروه های سیاسی لبنان در مورد انتخاب رئیس جمهور، تعویق نشست پارلمان را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به 12 نوامبر(21 آبان) موکول کرد.

