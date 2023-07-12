مسابقه فراخوان ارائه ایده های هفته دولت ۱۴۰۲ در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی، تشریفات و امور بینالملل استانداری سمنان به منظور بهرهمندی از نظرات و پیشنهادات اقشار مختلف مردم استان، به ۱۳ پیشنهاد برتر در خصوص راهکارها، پیشنهادات و طرحهای ارسالی با موضوع چگونگی مردمی سازی و برگزاری مطلوب برنامههای هفته دولت ۱۴۰۲ در استان سمنان هدایای نقدی تقدیم خواهد کرد.
علاقمندان به شرکت در این فراخوان میتوانند از روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲ لغایت جمعه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۲ پیشنهادات و ایدههای خود را در خصوص برگزاری هر چه مطلوبتر برنامههای هفته دولت سال ۱۴۰۲ به سر شماره ۹۰۰۰۲۰۵۶ ارسال نمایند.
گفتنی است ۱۳ ایده برتر ارسالی در برنامه ریزی بزرگداشت برنامههای هفته دولت ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گرفته و اجرا خواهند شد.
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