فاز اول شبکه ارتباطی ویژه دختران تا پایان سال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پور ، رئیس فرهنگسرای دختران ، با بیان اهداف برگزاری هفته ملی برای دختران ، گفت : برجسته سازی و ترویج سیره ائمه اطهار برای دختران و الگو سازی با ارائه الگوهای مطلوب برای آنان از جمله اهدافی بود که موجب شد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی ، میلاد حضرت معصومه (س) را به عنوان روز ملی دختران تصویب کند .

وی با اشاره به برنامه های این هفته ، افزود : برپایی دومین جشنواره فرهنگی هنری دختران با نام ایوان آینه با معرفی نفرات برگزیده در رشته های مختلف این جشنواره ، چاپ تمبر اختصاصی به عنوان یادبود سالروز میلاد حضرت معصومه (س) ، تولید و توزیع نرم افزارکریمه اهل بیت و 12 عنوان کتابچه در حوزه دختران و خانواده ، از جمله برنامه ها این هفته است .

معدنی پور از بهره برداری اولین فاز از شبکه ارتباطی دختران ،تا پایان امسال خبر داد و گفت : این شبکه اینترنتی اولین شبکه ارتباطی ویژه دختران است که به صورت آزمایشی ، تا پایان سالجاری ، فاز اول آن به بهره برداری می رسد .

وی افزود : در این شبکه ، اسناد و اطلاعات همه دستگاههای های مرتبط برای پرسش های آنان ، مشاوره و لینک های ارتباطی در دسترس است و در سال های بعد با تکمیل آن ، به پرتال تبدیل خواهد شد .

انتشار بروشورهای دختران شهیده ، برگزاری مسابقات مختلف ، به صدا در آمدن زنگ دختران نور در مدارس دخترانه ، جشن تشرف برای دختران 9 ساله ، جشن دختران و مادربزرگ ها ، تجلیل از دختران جانباز ، وبلاگ نویسی و دهها برنامه دیگر ، از دیگر برنامه های این هفته است .

معدنی پور با اشاره به برگزاری جشن بزرگ پنج هزار نفری دختران در تالار وزارت کشور ، افزود : 21 آبان ماه با هدف تکریم و گرامیداشت دختران و تبیین آنها در خانواده ، با همکاری همه دستگاههای مرتبط ، جشن بزرگی در تالار وزارت کشور برگزار می شود و و پنج هزار دختر تهرانی به نمایندگی از همه دختران ایران ، در این جشن شرکت خواهند کرد .

به گفته وی ، تقویت و بهبود ارزش های فرهنگی اجتماعی مطلوب برای دختران، معرفی ، ترویج و احیای ارطزش های فرهنگی با تکیه بر فرهنگ سیره اهل بیت ، بهبود و توسعه سلامت روانی اجتماعی دختران ، اهتمام ملی برای بهبود وضعیت دختران در جامعه ، احیا و توسعه مقام و منزلت مادری برای دختران و اطلاح و بهبود فرهنگ عمومی برای این قشر ، از ضرورت های برگزاری این هفته ملی است.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، وزارت کشور ، شهرداری تهران ، سازمان آموزش و پرورش ، صدا و سیما ، تربیت بدنی، استانداری تهران، خانه شهریاران جوان، آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)، بسیج تهران بزرگ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ، سازمان ملی جوانان تهران و قم ، مرکز فرهنگی هنری کوی دانشگاه ، بسیج دانشگاهی دانشگاه تهران ، از جمله سازمان هایی هستند که در برپایی برنامه های هفته ملی دختران، مشارکت دارند.