دوست دارم توپ طلای اروپا به من برسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوتبال یو کی، ستاره 25 ساله برزیلی میلان پس از درخشش در رقابت های امسال و بخصوص در رقابت های لیگ قهرمانان فصل گذشته، اصلی ترین نامزد برای دریافت توپ طلای اروپاست.

کاکا در این خصوص گفت: این شایعات نشانه خوبی به شمار می آید. البته تا این لحظه چیزی در خصوص اینکه به عنوان بازیکن سال اروپا انتخاب شده ام نشنیده ام. اما این برای من یک هدف بزرگ به شمار می آید.

وی افزود: همیشه سعی می کنم داخل زمین بهترین عملکرد را داشته باشم اما بیرون زمین به من بستگی ندارد. تردیدی نیست که علاقمندم جایزه ارزشمند توپ طلا را از آن خود کنم.

جایزه مرد سال فوتبال اروپا در سال 2006 به فابیو کاناوارو ایتالیایی رسید.