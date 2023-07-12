ایران در بحران هولناک پیری جمعیت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، در پیامی به مناسبت روز جهانی جمعیت، عنوان داشت: جمعیت هر سرزمینی مهم‌ترین سرمایه ملی آن مرز و بوم محسوب می‌شود، چراکه سرمایه انسانی هر کشوری در ساختن جامعه جوان و سالم و غنی ساختن میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل آینده نقش مؤثری دارد.

وی افزود: ایران و بسیاری از کشورهای جهان در مواجهه با یکی از مهم‌ترین چالش‌های قرن با نام بحران هولناک پیری جمعیت قرار دارند که استمرار و تعالی تمدن اصیل ایرانی اسلامی را با تهدید مواجه کرده است. تهدیدی که عبور از آن جز با همدلی و مشارکت همه مسئولین و آحاد مردم ایران ممکن نیست.

فرشیدی گفت: تاریخ ایران همواره گواه سربلندی مردم کشور در مواجهه با بحران‌های مختلف است که بارها حیرت جامعه جهانی را به همراه داشته است. بحران‌هایی که با نقش آفرینی مردم در کنار حمایت‌های دولت تبدیل به فرصت شده است. این بار نیز حفظ و ارتقا جوانی جمعیت نیازمند همت، مجاهدت و مشارکت دولت و مردم در کنار یکدیگر است. هر یک از ما در این مهم سهمی داریم. سهم وزارت بهداشت، در موضوع مورد اشاره تکالیف تعیین شده از سوی مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که تاکنون اغلب آن را اجرا نموده است. اما بر این اعتقاد هستیم که در کنار تدابیر قانونی، فرهنگسازی بهداشتی و عمومی با بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی و نخبگان امری سرنوشت ساز است. همچنین حمایت دولت از اجرای برنامه سلامت خانواده و تقویت نظام شبکه بهداشت نشان از اهمیت موضوع در جمعیت دارد.

وی افزود: وزارت بهداشت به عنوان دستگاه پیشرو و برتر در رویداد جایزه ملی جمعیت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با رویکرد آسان سازی، ارزان سازی خدماتی همچون آموزش‌های هنگام ازدواج، باروری سالم، ارائه رایگان خدمات زایمان طبیعی، پیشگیری و تشخیص بهنگام و درمان ناباروری، پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین را به عموم مردم ارائه می‌نماید اما همچنان پذیرای مشارکت و همفکری تمام آحاد مردم و اندیشمندان در تمامی سطوح اعم از برنامه ریزی، اجرا و نظارت خواهد بود. بی شک گروه‌های جهادی و مردمی و افراد جمعیت باور و جمعیت یاور اگر در کنار ظرفیت‌های دولتی قرار نگیرند این امر مهم یعنی تحقق ایرانی جوان و آباد میسر نخواهد بود.