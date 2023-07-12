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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۱

نماینده ولی فقیه در فارس:

مسئولان از طریق رسانه ها خدمات را به اطلاع مردم برسانند

مسئولان از طریق رسانه ها خدمات را به اطلاع مردم برسانند

شیراز- نماینده ولی فقیه در فارس گفت: مسئولان نسبت به بیان اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش کیفیت خدمت رسانی به مردم از طریق رسانه ها اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در دیدار مدیران اداره کل تأمین اجتماعی فارس، بیان کرد: این سازمان در بخش‌های مختلف خدمات ارزنده‌ای را به جامعه ارائه می‌کند که یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین آنها در بخش درمان و پوشش‌های حمایتی است که باید در مسیر رشد و تعالی قرار گیرد.

آیت‌الله دژکام ظرفیت‌های ایران اسلامی و استان پهناور فارس را برای پیشرفت ارزنده توصیف و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های خدمت‌رسان باید اقدامات خود را برای عموم جامعه از طریق رسانه‌ها تشریح کنند و در پرتو آن شاهد رشد امیدواری در جامعه باشیم.

او از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین مرکز پوشش‌های حمایتی در کشور یاد و اضافه کرد: قرار بر این بود که بیمه از ماهیت دولتی جدا شده و در قالب بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد. برای انجام این فرآیند باید اقدامات اساسی در حوزه بازتعریف اساس نامه و زیرساخت‌ها انجام شود و باید توجه داشت که خصوصی‌سازی بیمه‌ها زمینه ساز تضییع حقوق بیمه شدگان و تضییع اموال و دارایی‌ها نشود.

نماینده ولی فقیه در فارس گفت: امروزه سازمان تأمین اجتماعی سهام دار بسیاری از شرکت‌های کلان در کشور است و وقتی حجم زیادی از امکانات در یک مجموعه انباشته شود، نحوه مدیریت و حفظ سلامت مجموعه مأموریتی سخت و سنگین خواهد بود.

آیت الله دژکام با اشاره به پتانسیل عظیمی که در تأمین اجتماعی وجود دارد، بیان داشت: در پاره‌ای از موارد، حجم مراودات مالی سازمان تأمین اجتماعی قابل قیاس با دولت است. به همین دلیل کوچک‌ترین غفلت و خطایی عملکرد کلیت مجموعه را به زیر سوال خواهد رفت.

کد مطلب 5834489

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