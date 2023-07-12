مسئولان از طریق رسانه ها خدمات را به اطلاع مردم برسانند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله لطفالله دژکام در دیدار مدیران اداره کل تأمین اجتماعی فارس، بیان کرد: این سازمان در بخشهای مختلف خدمات ارزندهای را به جامعه ارائه میکند که یکی از مهمترین و حیاتیترین آنها در بخش درمان و پوششهای حمایتی است که باید در مسیر رشد و تعالی قرار گیرد.
آیتالله دژکام ظرفیتهای ایران اسلامی و استان پهناور فارس را برای پیشرفت ارزنده توصیف و خاطرنشان کرد: دستگاههای خدمترسان باید اقدامات خود را برای عموم جامعه از طریق رسانهها تشریح کنند و در پرتو آن شاهد رشد امیدواری در جامعه باشیم.
او از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین مرکز پوششهای حمایتی در کشور یاد و اضافه کرد: قرار بر این بود که بیمه از ماهیت دولتی جدا شده و در قالب بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد. برای انجام این فرآیند باید اقدامات اساسی در حوزه بازتعریف اساس نامه و زیرساختها انجام شود و باید توجه داشت که خصوصیسازی بیمهها زمینه ساز تضییع حقوق بیمه شدگان و تضییع اموال و داراییها نشود.
نماینده ولی فقیه در فارس گفت: امروزه سازمان تأمین اجتماعی سهام دار بسیاری از شرکتهای کلان در کشور است و وقتی حجم زیادی از امکانات در یک مجموعه انباشته شود، نحوه مدیریت و حفظ سلامت مجموعه مأموریتی سخت و سنگین خواهد بود.
آیت الله دژکام با اشاره به پتانسیل عظیمی که در تأمین اجتماعی وجود دارد، بیان داشت: در پارهای از موارد، حجم مراودات مالی سازمان تأمین اجتماعی قابل قیاس با دولت است. به همین دلیل کوچکترین غفلت و خطایی عملکرد کلیت مجموعه را به زیر سوال خواهد رفت.
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