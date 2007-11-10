دو هزار وسیله کاهنده مصرف آب در مشهد توزیع شد

گوهر رخی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در ادارات، مدارس، مساجد و سایر مشترکان صورت گرفته است.

مدیر دفتر مصرف شرکت آب وفاضلاب مشهد به توزیع یک هزار و 200 عدد از انواع پرلاتور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: همچنین مطابق با اعتبارات نصب 60 عدد فلاش تانک کاهنده، 30 عدد شیر کاهنده الکترونیک، هفت عدد شیر پدالی کاهنده و 29 عدد کنتور هوشمند نیز تهیه و طبق نظر مشاور در ساختمان های منتخب نصب و میزان اثر بخشی آن تحلیل و گزارش می شود.

رخی در ادامه گفت: بررسیهای انجام شده در بین استفاده کنندگان حاکی از کاهش 20 تا 40 درصدی مصرف آب شده است.

وی با بیان اینکه شرکت آبفای مشهد برای نخستین بار در سطح شرکتهای وزارت نیرو اقدام به تاسیس دفتر مدیریت مصرف به طورمجزا نموده است، اظهار داشت: به همین منظور راه کارهای مناسب در جهت کاهش مصرف آب، تجزیه و تحلیل دوره ای تولید و مصرف آب و لحاظ نمودن ارتباط بین تقاضا، رفتار شناسی مصرف کنندگان آب، گزارش وضعیت قبوض و بررسی انشعابات غیر مجاز از جمله برنامه های این دفتر است.