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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴

رئیس پلیس راهور مشهد:

۴۳۹ فقره تصادف طی روز گذشته در مشهد رخ داد

۴۳۹ فقره تصادف طی روز گذشته در مشهد رخ داد

مشهد ـ رئیس پلیس راهور مشهد گفت: ۴۳۹ فقره تصادف در خیابان‌ها و معابر مشهد طی روز گذشته اتفاق افتاد که ۳۳ فقره از این سوانح جرحی و ۴۰۶ فقره خسارتی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عابدینی اظهار کرد: بامداد چهارشنبه نیز یک دستگاه خودرو ساینا در خیابان مسلم شمالی مشهد واژگون شد که در پی این حادثه چهار نفر مصدوم شدند.

رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: همچنین شامگاه سه شنبه رانندگان ۴۲۷ دستگاه خودرو به دلیل عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی جریمه شدند که ۲۰۰ مورد از این تعداد به دلیل تخلفات حادثه ساز نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز و حرکات نمایشی صورت گرفت.

وی گفت: هم اینک ترافیک در سطح شهر عادی است و تنها در محدوده حرم رضوی ترددها پرحجم است.

عابدینی افزود: ساعت ۱۴ امروز نیز اجتماع بزرگ مردمی مدافعان حریم خانواده در میدان بسیج برگزار می‌شود از این رو تا پایان مراسم محدودیت‌های ترافیکی در این محدوده اعمال خواهد شد.

کد مطلب 5834510

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