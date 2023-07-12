۴۳۹ فقره تصادف طی روز گذشته در مشهد رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عابدینی اظهار کرد: بامداد چهارشنبه نیز یک دستگاه خودرو ساینا در خیابان مسلم شمالی مشهد واژگون شد که در پی این حادثه چهار نفر مصدوم شدند.

رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: همچنین شامگاه سه شنبه رانندگان ۴۲۷ دستگاه خودرو به دلیل عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی جریمه شدند که ۲۰۰ مورد از این تعداد به دلیل تخلفات حادثه ساز نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز و حرکات نمایشی صورت گرفت.

وی گفت: هم اینک ترافیک در سطح شهر عادی است و تنها در محدوده حرم رضوی ترددها پرحجم است.

عابدینی افزود: ساعت ۱۴ امروز نیز اجتماع بزرگ مردمی مدافعان حریم خانواده در میدان بسیج برگزار می‌شود از این رو تا پایان مراسم محدودیت‌های ترافیکی در این محدوده اعمال خواهد شد.