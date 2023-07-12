۳۲۳ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، عارف کیانی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته در بحث مسکن تعداد ۳۵۰ واحد جزو تعهد این اداره کل بود و این عدد به ۹۵۹ مورد رسید و توانستیم تحویل جامعه هدف دهیم.

وی افزود: امسال تعداد تعهدی که داریم ۸۵۵ واحد است که اکنون ۳۲۳ واحد مسکونی در حال ساخت است.

مدیرکل بهزیستی استان گلستان با اشاره به اینکه برای ساخت مسکن مبلغ ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردیم، گفت: به مددجویان متقاضی مسکن مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۲۰۰ میلیون تومان وام با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت ۳ ساله پرداخت شد.

در سال گذشته میزان ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار برای استان در نظر گرفته شده بود که این مبلغ به ۱۱ میلیارد تومان رسید.

وی با بیان اینکه در تمامی شهرستان‌های استان تجهیزاتی چون ویلچر و دیگر وسایل توان بخشی در انبارها دپو شده است افزود: با توجه به اینکه در سال گذشته برای سمعک مشکل داشتیم اما امسال توانستیم مبلغ ۲ میلیارد تومان سمعک خریداری کنیم.

کیانی خاطرنشان کرد: سال گذشته میزان مستمری که برای معلولین ضایعه نخاعی پرداخت می‌شد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که این رقم امسال به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی یادآور شد: میزان مستمری در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۵۰ هزار تومان برای هر فرد در نظر گرفته شد که این رقم در سال گذشته به ۵۴۶ هزار تومان و امسال به ۶۵۷ هزار تومان رسیده است.