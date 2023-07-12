پروژه های ناتمام بهداشت و درمان فارس با برنامه ریزی تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه ظهر چهارشنبه در جلسه مجمع خیرین تأمین سلامت استان بیان کرد: تهیه جدول زمانبندی ساخت و تکمیل پروژههای نیمه تمام میتواند راهکاری اصولی برای سرعت بخشیدن به طرحهای نیمه تمام باشد.
وی ادامه داد: در حوزه بهداشت و پیشگیری نیز که دارای اهمیت بسیاری هستند تاکنون هیچ گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده به ویژه اقدامات آموزشی انجام شده در زمینه پیشگیری ارائه نشده است.
عالیترین مقام دولت در استان فارس تاکید کرد: علاوه بر اینکه موضوع ساخت پروژههای نیمه تمام حوزه بهداشت و سلامت در استان حائز اهمیت بوده باید بخشی از بودجههای مجمع خیرین تأمین سلامت فارس به حوزه آموزش نیز اختصاص یابد.
ایمانیه خواستار ساخت خوابگاههای متأهلی در استان از طریق مشارت مجمع خیرین تأمین سلامت فارس شد.
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