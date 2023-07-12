به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی در گردهمایی منطقهای ائمه جمعه کشور که با عنوان «عهد حضور» با شرکت ائمه جمعه استانهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سیستان و بلوچستان در مشهد مقدس برگزار شد، به اهمیت همگرایی و هدایتگری فرضیه عبادی و اجتماعی نماز جمعه اشاره و اظهار کرد: نماز جمعه از بهترین فرصتهایی است که خداوند متعال برای دعوت جامعه به پرهیزگاری و تقوای الهی فراهم کرده است.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه در عالم هیچ امری مهمتر از هدایتگری نیست؛ ابراز کرد: نمازهای جمعه در حقیقت تجلی هدایت جامعه هستند که این نعمت بزرگ به روحانیت و خطبای جمعه سپرده شده تا از آن برای مصالح عمومی و حاکمیت ارزشهای اسلامی در جامعه بهره ببرند.
وی عنوان کرد: نماز جمعه فارغ از ابعاد دینی، حرکتی آگاهی بخش است که میتواند سبب رشد فکری جامعه در راستای ارزشهای دینی و انسانی شود.
حجت الاسلام مروی با تأکید بر اینکه در نمازهای جمعه باید حرف نو و جدید در مسائل معرفتی، سیاسی و اجتماعی بیان شود، ابراز کرد: با توجه به شبهه افکنیهای فراوان دشمنان اسلام، به روز بودن خطبای جمعه در بیان مسائل و پاسخگویی به شبهات و سوالات ذهنی مخاطبان بسیار مهم بوده، لذا تلاش مستمر خطیب جمعه برای غنا بخشی به محتوای خطبهها ضروری است.
تولیت آستان قدس رضوی امیدآفرینی و ایمان افزایی را از ویژگیهای مهم خطبههای نماز جمعه برشمرد و گفت: تریبون و منبر نماز جمعه باید امیدآفرین و ایمان افزا باشد؛ تمام تلاش دشمنان معطوف به این است که حس ناامیدی را به جامعه ما تزریق کنند و در این مسیر از هر ضعف واقعی یا وهمی برای ایجاد بذر ناامیدی در مردم استفاده میکنند.
وی ائمه جمعه را به ایجاد روحیه امید به آینده، تبیین دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی و ارائه افقهای روشن کشور توصیه و عنوان کرد: کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم همه کارشکنیهای دشمنان، توطئهها، تحریمها و جنگ و غیره، در حوزههای مختلف پیشرفتهای قابل توجه و اعجازگونهای داشته، البته در حوزههایی نیز کاستیهایی وجود دارد اما کارهایی که صورت گرفته بسیار بیشتر از کاستیهاست.
حجت الاسلام مروی حصول استقلال و عزت کشور و قیاس شرایط کشور قبل و بعد از انقلاب در حوزههای مختلف را گواهی از پیشرفتهای کشور دانست و ابراز کرد: امامان جمعه هر هفته در خطبهها باید فرازهایی از موفقیتها و جلوهای از کارآمدی نظام در برابر تحریمها و محاصره اقتصادی را بیان کنند.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین به اهمیت ارتباط نزدیک روحانیت با اقشار مختلف مردم تأکید و تصریح کرد: ساده زیستی، تواضع و مردمداری روحانیت موجب نزدیکی بیشتر ایشان با مردم به ویژه نسل جوان و ایجاد رابطهای همدلانه و صمیمی میشود.
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