استراو: ليبي گام هاي موثري براي خروج از انزواي بين المللي برداشته است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري رويترز، انگليس روز سه شنبه اعلام كرد كه در متعهد كردن ليبي براي كنار نهادن طرح توسعه سلاحهاي كشتار جمعي و به ويژه تسليحات اتمي پيشرفتهاي چشمگيري حاصل شده است.

استراو ديدار با شلقم همتاي ليبيايي خود از لندن را ديداري تاريخي خواند و اظهار داشت: انگليس و ليبي در پي تعميق روابط دو جانبه هستند.

استراو كه پس از ديدار با همتاي خود در كنفرانسي مطبوعاتي سخن مي گفت، افزود: ما گام هاي موثري براي اجراي توافق نامه 19 دسامبر برداشتيم.

شلقم اولين وزير امور خارجه ليبي است كه از سال 1969 كه معمر قذافي به قدرت رسيده ، به انگليس سفر كرده است. اين سفر در پي تعهد اخير ليبي براي كنار نهادن برنامه هاي تسليحات ممنوعه صورت گرفت .

استراو خاطر نشان كرد كه دو كشور براي حل مسئله كشته شدن "ايوان فليچر" پليس انگليسي كه در سال 1984 د ربيرون از سفارت انگليس در ليبي كشته شد، نيز تلاش مي كنند.

دولت انگليس در تصويب توافقنامه ماه گذشته با ليبي ، نقش كليدي ايفا كرد.

