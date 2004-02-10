به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري رويترز، انگليس روز سه شنبه اعلام كرد كه در متعهد كردن ليبي براي كنار نهادن طرح توسعه سلاحهاي كشتار جمعي و به ويژه تسليحات اتمي پيشرفتهاي چشمگيري حاصل شده است.
استراو ديدار با شلقم همتاي ليبيايي خود از لندن را ديداري تاريخي خواند و اظهار داشت: انگليس و ليبي در پي تعميق روابط دو جانبه هستند.
استراو كه پس از ديدار با همتاي خود در كنفرانسي مطبوعاتي سخن مي گفت، افزود: ما گام هاي موثري براي اجراي توافق نامه 19 دسامبر برداشتيم.
شلقم اولين وزير امور خارجه ليبي است كه از سال 1969 كه معمر قذافي به قدرت رسيده ، به انگليس سفر كرده است. اين سفر در پي تعهد اخير ليبي براي كنار نهادن برنامه هاي تسليحات ممنوعه صورت گرفت .
استراو خاطر نشان كرد كه دو كشور براي حل مسئله كشته شدن "ايوان فليچر" پليس انگليسي كه در سال 1984 د ربيرون از سفارت انگليس در ليبي كشته شد، نيز تلاش مي كنند.
دولت انگليس در تصويب توافقنامه ماه گذشته با ليبي ، نقش كليدي ايفا كرد.
پس از ديدار با همتاي ليبيايي خود عنوان كرد
استراو: ليبي گام هاي موثري براي خروج از انزواي بين المللي برداشته است
وزير امور خارجه انگليس اعلام كرد كه ليبي توانسته است با اجراي بخشي از توافقنامه ماه گذشته درباره تسليحات ممنوعه، گام هاي موثري براي خروج از انزواي بين المللي بردارد.
به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري رويترز، انگليس روز سه شنبه اعلام كرد كه در متعهد كردن ليبي براي كنار نهادن طرح توسعه سلاحهاي كشتار جمعي و به ويژه تسليحات اتمي پيشرفتهاي چشمگيري حاصل شده است.
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