نسل گورخر ایرانی در معرض انقراض قرار گرفته است

برهان ریاضی در حاشیه دوره یک روزه آموزشی مدیریت پارک های ملی کشور در شیراز به خبرنگار مهر گفت: از این گونه کمتر از 500 راس در منطقه بهرام گور فارس و توران سمنان وجود دارد .

وی تاکید کرد: باید برای نجات این گونه بی نظیر اقدامات حفاظتی و برنامه ریزی مناسب و موثری صورت گیرد زیرا در صورت ادامه این روند خطر انقراض گورخر ایرانی جدی تر خواهد شد .

ریاضی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: به طور معمولی اکوسیستم ها با نام های پارک ملی، اثر طبیعی، پناهگاه حیات وحش یا مناطق حیات وحش معرفی می شوند که این مناطق هشت درصد از سطح کشور را تشکیل می دهند .

استاد دانشگاه محیط زیست تهران تاکید کرد: باید با برگزاری دوره های آموزشی و سایر اقدامات پیشگیرانه از روند انقراض گونه های جانوری و تخریب اکوسیستم ها جلوگیری کرد .

رئیس حفاظت از محیط زیست استان فارس نیز در این خصوص اظهار داشت: کلیدی ترین بخش رابطه با حفظ محیط زیست حفاظت از تنوع زیستی و گونه های ژنتیکی است .

قاسم دیانت طلب ضمن تاکید بر لزوم حفظ پارک های ملی سطح کشور بیان داشت: این گونه مناطق پناهگاه ارزشمندی از گونه های کم نظیر گیاهی و جانوری است که باید با برنامه ریزی مناسب نسبت به حفظ آن اقدام شود .