اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی و نفوذ هوای گرم در لرستان

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار هواشناسی سطح زرد در لرستان، اظهار داشت: در این راستا نفوذ هوای گرم به منطقه و ماندگاری آن را در استان از امروز چهارشنبه شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به افزایش دماهای روزانه در لرستان، گفت: این شرایط همه نقاط استان را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی لرستان زمان پایان این شرایط هوایی را روز شنبه هفته آینده اعلام کرد و گفت: افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال گرمازدگی، احتمال آتشسوزی در مراتع در استان پیشبینی میشود.
مرادپور بر لزوم صرفهجویی در مصرف آب و حاملهای انرژی (برق)، اجتناب از ترددهای غیرضروری در ساعات ظهر جهت جلوگیری از گرمازدگی، خودداری از روشنکردن آتش در مراتع و… در استان تأکید کرد.
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