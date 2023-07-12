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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی و نفوذ هوای گرم در لرستان

اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی و نفوذ هوای گرم در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان هشدار سطح زرد هواشناسی و نفوذ هوای گرم برای این استان را اعلام کرد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار هواشناسی سطح زرد در لرستان، اظهار داشت: در این راستا نفوذ هوای گرم به منطقه و ماندگاری آن را در استان از امروز چهارشنبه شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به افزایش دماهای روزانه در لرستان، گفت: این شرایط همه نقاط استان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی لرستان زمان پایان این شرایط هوایی را روز شنبه هفته آینده اعلام کرد و گفت: افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال گرمازدگی، احتمال آتش‌سوزی در مراتع در استان پیش‌بینی می‌شود.

مرادپور بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب و حامل‌های انرژی (برق)، اجتناب از ترددهای غیرضروری در ساعات ظهر جهت جلوگیری از گرمازدگی، خودداری از روشن‌کردن آتش در مراتع و… در استان تأکید کرد.

کد مطلب 5834611

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