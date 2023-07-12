علی مستوفیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده از ظرفیت سد چندیر در منطقه رازو جرگلان خاطر نشان کرد: بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و تفریحی مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد و تقویت اشتغال جوامع محلی و همچنین ارتقای امنیت حوزه مرزی را میتوان از اهداف توجه و استفاده از ظرفیت سدها در توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی افزود: در این راستا با همکاری شرکت آب منطقهای و اداره کل میراثفرهنگی استان پس از شناسایی پتانسیلهای گردشگری و تأیید کمیته گردشگری استانی، موافقت اصولی یک مجتمع گردشگری در سد چندیر منطقه جرگلان صادر شد.
وی در ادامه بیان کرد: این مجموعه گردشگری شامل سوئیتهای اقامتی، آلاچیق، بازارچه محلی و نمایشگاه صنایعدستی، سفرهخانه سنتی، رستوران، کافیشاپ، مجموعه ورزشهای آبی و مجموعه نگهداری و پرورش اسب اصیل ترکمن است.
مستوفیان ادامه داد: در طرح توجیهی حدود ۳ سال زمان ساخت پیشبینیشده که با بهرهبرداری از این مجموعه شاهد جذب توریست و گردشگر و تقویت توسعه منطقه راز و جرگلان خواهیم بود.
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