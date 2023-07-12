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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

بهره‌گیری از ظرفیت سدهای خراسان شمالی در توسعه گردشگری

بهره‌گیری از ظرفیت سدهای خراسان شمالی در توسعه گردشگری

بجنورد_ مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: جهت توسعه صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال از ظرفیت‌ سدهای استان بهره‌گیری خواهد شد.

علی مستوفیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده از ظرفیت سد چندیر در منطقه رازو جرگلان خاطر نشان کرد: بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و تفریحی مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد و تقویت اشتغال جوامع محلی و همچنین ارتقای امنیت حوزه مرزی را می‌توان از اهداف توجه و استفاده از ظرفیت سدها در توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی افزود: در این راستا با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل میراث‌فرهنگی استان پس از شناسایی پتانسیل‌های گردشگری و تأیید کمیته گردشگری استانی، موافقت اصولی یک مجتمع گردشگری در سد چندیر منطقه جرگلان صادر شد.

وی در ادامه بیان کرد: این مجموعه گردشگری شامل سوئیت‌های اقامتی، آلاچیق، بازارچه محلی و نمایشگاه صنایع‌دستی، سفره‌خانه سنتی، رستوران، کافی‌شاپ، مجموعه ورزش‌های آبی و مجموعه نگهداری و پرورش اسب اصیل ترکمن است.

مستوفیان ادامه داد: در طرح توجیهی حدود ۳ سال زمان ساخت پیش‌بینی‌شده که با بهره‌برداری از این مجموعه شاهد جذب توریست و گردشگر و تقویت توسعه منطقه راز و جرگلان خواهیم بود.

کد مطلب 5834625

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