ظرفیت علمی کشور برای مقاوم سازی مدارس کافی نیست

حبیب الله بوربور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر 26 هزار مدرسه در کل کشور نیازمند مقاوم سازی است اما به دلیل عدم وجود نیروی متخصص و کارآمد این اقدام عملی نشده است .

وی افزود: برای اجرای این طرح لازم است دانشگاه های کشور به پرورش نیروهای متخصص در این زمینه بپردازند و تا آن زمان با تایید موسسه زلزله شناسی و دیگر سازمان های مرتبط، فرصت اختصاص این بودجه افزایش یابد .

این مسئول درباره مدارس تخریب و بازسازی شده خاطرنشان کرد: در سطح کشور 32 هزار مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی مجدد هستند که امکان انجام این کار در هر سطحی وجود دارد .

بوربور یادآور شد: طی سال گذشته 605 میلیون دلار به بازسازی مدارس کشور اختصاص یافت که با این بودجه دو هزار و 100 مدرسه از مهر ماه سال گذشته بازسازی شده است همچنین 82 درصد از بودجه مصوب سال جاری تاکنون محقق شده است .