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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۵۸

بوربور در گفتگو با مهر :

ظرفیت علمی کشور برای مقاوم سازی مدارس کافی نیست

ظرفیت علمی کشور برای مقاوم سازی مدارس کافی نیست

خبرگزاری مهر - گروه استانها: رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: ظرفیت علمی کشور برای مقاوم سازی مدارس کافی نیست به نحوی که تنها 25 مدرسه مقاوم سازی شده است.

حبیب الله بوربور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر 26 هزار مدرسه در کل کشور نیازمند مقاوم سازی است اما به دلیل عدم وجود نیروی متخصص و کارآمد این اقدام عملی نشده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح لازم است دانشگاه های کشور به پرورش نیروهای متخصص در این زمینه بپردازند و تا آن زمان با تایید موسسه زلزله شناسی و دیگر سازمان های مرتبط، فرصت اختصاص این بودجه افزایش یابد.

این مسئول درباره مدارس تخریب و بازسازی شده خاطرنشان کرد: در سطح کشور 32 هزار مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی مجدد هستند که امکان انجام این کار در هر سطحی وجود دارد.

بوربور یادآور شد: طی سال گذشته 605 میلیون دلار به بازسازی مدارس کشور اختصاص یافت که با این بودجه دو هزار و 100 مدرسه از مهر ماه سال گذشته بازسازی شده است همچنین 82 درصد از بودجه مصوب سال جاری تاکنون محقق شده است.

وی عنوان کرد: از این بودجه تاکنون 250 هزار تن میلگرد و آهن آلات با اعتبار 150 میلیون دلار از دیگر کشورها خریداری شده و طی سه مرحله به ایران ارسال شده است.

کد مطلب 583464

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