خدمت صادقانه به مردم عفت عمومی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش حجاب و عفاف که با حضور مسئولین دستگاهها و مسئولین حراست برگزار شد، با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف اظهار داشت: عفت یک پدیده عام است و در طول تاریخ انسانها تلاش کردند تا زندگی عفیفانهای داشته باشند.
وی ادامه داد: در تاریخ کشورمان و حتی قبل از رنسانس در اروپا اثر عفاف در ظواهری تحت عنوان نماد حجاب خود را نشان میدهد، چرا که این پدیده غریزی، ذاتی و نوعی حجب درونی است و حتی در بدترین شرایط ضد اخلاقی غرب هم عفاف وجود دارد اما برخی تلاش میکنند تا این مرز را بشکنند.
استاندار تهران گفت: عفت فردی به عنوان دستمایه عفت اجتماعی امری پسندیده و عقلایی برای همه انسانها در طول تاریخ بوده و قابل پذیرش میباشد.
فخاری سپس عنوان داشت: عفت در کلام، ظاهر، نفس، بیان، الفاظ، مراودات و تعاملات یک امر درونی و عنصر خود ساخته انسانی است و اگر روی واژه عفت تمرکز کنیم میتوانیم جامعه را بسازیم.
وی تاکید کرد: عفت و حجاب را فراتر از ظواهر عینی میدانم، عفت در نیت، در بروز و ظهور در اعمال و خیلی از مسائل نمود دارد، خدمت به مردم، رفع نیازمندیها و حاجت مردم و خدمت صادقانه عفت است.
استاندار تهران تصریح کرد: حجاب یعنی حجب درونی و نوعی قاعده بازدارنده درونی است و اگر احترام به جامعه از طریق خدمت صادقانه و بدون منت و عمل به وظایف باشد به تقویت جایگاه عفت عمومی منجر میشود و اگر این کار را نکنیم در قالب حجاب به عنوان نوعی تعارض و تمارض اجتماعی بروز میکند.
فخاری در ادامه اظهار داشت: دستمایه عفت، اخلاق است و اخلاق به ذات تربیتی برمیگردد، از اینرو اگر میخواهیم جامعه عفیف داشته باشیم باید به وظایف قانونی و شرعی خود عمل کنیم، در این زمینه در مرحله اول کسانی که در زیر مجموعه ما فعالیت میکنند باید این نکات را رعایت کنند.
وی ادامه داد: اگر انتظار داریم جامعه اخلاقی و سالم مبتنی بر داشتههای دینی و عقلایی داشته باشیم، باید عفت درونی را به لحاظ فردی تقویت کنیم.
استاندار تهران با اشاره به تلاش دشمن برای تمرکز بر موضوع حجاب افزود: انگاره سازی موضوع بیحجابی، بدحجابی و عریانی جز دستور کار دشمن است، سلب اعتماد درونی زمینه ساز بروز جریان غیراخلاقی است.
فخاری تاکید کرد: تمرکز بر اینکه مقام شامخ زن تحت تأثیر انگاره سازی دشمن میباشد، اشتباه است، جامعه باید با حجاب باشد ولی امروز این نماد به طور ناخواسته روی جامعه زنان متمرکز شده است، در حالی که مردان را نیز شامل میشود.
وی ادامه داد: دشمن به دنبال مهیج سازی جریانات است، سیر تکاملی حرکتهای دشمن در یک جدول تعادلی نشان میدهد که هر حرکتی مبتنی بر ایجاد انگارههایی است که تهیج اجتماعی ایجاد کند.
استاندار تهران با تاکید بر اینکه آنچه امروز به عنوان میوه اجتماعی برداشت میکنیم، حاصل عملکرد ما است و همه ما مسئول هستیم به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: منکر فقط حجاب و بیحجابی نیست، فکر، اثرگذاری و تصمیم میباشد و اگر مسئولی برای جبران منکر تذکر نداد، چطور در جامعه اصلاح صورت میگیرد.
فخاری بیان کرد: موضوع امر به معروف و نهی از منکر امر بدیهی است که در مراقبت از محیط اداری و سازمانی باید مورد توجه باشد، در این زمینه نحوه برخورد اهمیت دارد باید خود را متخلق به اخلاق الهی کنیم.
استاندار تهران در ادامه تاکید کرد: همه تلاش کنیم خود را بسازیم تا جامعه ساخته شود، احترام بگذاریم تا احترام ببینیم و آنچه به عنوان تکلیف شرعی است از مسیر اقدام و تفکر صحیح بیاموزیم و ترویج و کمک کنیم به تحقق فرعی از دین که پایهای از اصل دین است تا با اعمال آن به سمت جامعه الهی در تراز انقلاب اسلامی برویم.
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