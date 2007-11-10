بخش خصوصی در صنعت گیلان 900 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرد

سرپرست سازمان صنایع و معادن گیلان روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: در دو سال گذشته یک هزار و 334 پروانه بهره برداری صنایع در گیلان صادر شده و بخش خصوصی نیز 900 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.

اصغریان، بازده مناسب حمایت دولت برای راه اندازی بنگاه های زودبازده اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و کاهش نرخ سود بانکی را از عوامل افزایش سرمایه گذاری در صنعت گیلان عنوان کرد.

وی همچنین از تهیه پیش نویس راهکارهای توسعه صنعت در استان خبر داد و گفت: به زودی این پیش نویس در شورای برنامه ریزی استان بررسی و پس از تصویب به مدیران صنایع استان ابلاغ خواهد شد.

اصغریان با بیان اینکه بیش از 80 هزار نفر معادل 25 درصد شاغلان گیلان در بخش صنایع اشتغال دارند، گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه در صد شاغلان صنعت در گیلان به 32 درصد افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از سه هزار500 واحد صنعتی در گیلان فعال است، افزود: ایجاد صنایع با تکنولوژی بالا ضرورتی انکار ناپذیر در گیلان بوده و80 نوع صنعت با تکنولوژی بالا (هایتک) در این استان در حال معرفی است.

اصغریان اشتغال مولد و ارزش افزوده بالا را از مزیت های عمده طرح های هایتک در جامعه دانست و خاطر نشان کرد: صنایع بزرگ با تکنولوژی بالا حق مردم استان است.

اصغریان اظهار داشت: با توجه به ساخت آزاد راه و راه آهن رشت - قزوین، بنادر فعال، فرودگاه، نزدیکی به پنج استان همجوار، مرکز کشور و کشورهای حاشیه دریای خزر ضرورت صنایع بزرگی که همخوانی بیشتر با این استان دارند احساس می شود.

وی بیان داشت: صنایع کشاورزی، غذایی، تبدیلی، دارویی و سلولوزی مزیت و همخوانی بیشتری با شرایط گیلان دارند.

اصغریان، گیلان را سومین استان داروساز کشور اعلام کرد و گفت: با توجه به موقعیت ممتازی که در این منطقه موجود است باید این استان به رتبه اول داروسازی در کشوربرسد.

وی در ادامه بر حمایت جدی از شرکت های دارو سازی و بر لزوم حرکت متوازن در بخش صنعت تاکید کرد.